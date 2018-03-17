توقعات متفائلة بانتعاش حجم مبعيات أشباه الموصلات الكورية

طبقا لتقرير صادر عن المعهد العالمي لإحصاءات أشباه الموصلات، من المتوقع أن يصل حجم مبيعات أشباه الموصلات على مستوى العالم إلى 451 مليار دولار في هذا العام، بزيادة نسبتها 9.5% مقارنة بالعام الماضي.

وكان المعهد قد توقع في تقرير نشره في شهر نوفمبر من العام الماضي أن يرتفع حجم مبيعات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 7% هذا العام.

كما توقع المعهد أن يستمر حجم الطلب على رقائق الذاكرة "دي رام" الخاصة بالخوادم وتخزين الهواتف المحمولة في الارتفاع خلال النصف الثاني من هذا العام، وهو ما سيمنح شركتيْ "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس" الكوريتين أرباحا تشغيلية كبيرة خلال فترة من الزمن.

ومن جانبه، قال الاتحاد الأمريكي لصناعة أشباه الموصلات في تقرير أصدره يوم الخامس من مارس الجاري إن حجم مبيعات أشباه الموصلات على مستوى العالم بلغ 37.6 مليار دولار في شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 22.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر الثامن عشر على التوالي.

وقالت مؤسسة "غولدمان ساكس" الاستثمارية إن السوق العالمية تعاني من نقص رقائق الذاكرة "دي رام" ، مشيرة إلى ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة سعة 32 غيغا بايت المستخدمة في الخوادم بنسبة 5% خلال شهر مضى.

وتوقعت مجلة "ديجي تايمز" التايوانية أن يصل حجم مبيعات رقائق "دي رام" إلى 96 مليار دولار هذا العام، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالعام الماضي.

وفي الواقع، كان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا في أواخر العام الماضي أن يتجاوزَ حجمُ المعروض من أشباه الموصلات حجمَ الطلب عليها خلال هذا العام، لكن الوضع تغير وأصبحت هناك توقعات متفائلة حول زيادة حجم مبيعاتها خلال هذا العام.

