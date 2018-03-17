انعقاد أول اجتماع تحضيري للقمة بين الكوريتين أواخر هذا الأسبوع

أصبحت كوريا الجنوبية منشغلة بالاستعداد لمحادثات القمة مع كوريا الشمالية، وسوف تعقد أول اجتماع تحضيري لهذه القمة في أواخر هذا الأسبوع، بينما يقوم مبعثون خاصون من سيول بزيارة للدول المعنية ذات الصلة.

ومن المقرر أن يقوم مكتب الرئاسة الكورية بتشكيل لجنة تحضيرية لمحادثات القمة بين الكوريتين أوائل هذا الأسبوع على أن يعقد أول اجتماع لها في نهاية الأسبوع، وسوف يرأسها "ليم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس.

وقال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة إنه تم إعداد خطة تقريبية للقمة بين الكوريتين، لكنه لم يبدأ العمل في فتح الخط الساخن بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لأن الكوريتين لم تجريا حتى الآن مباحثات في ذلك الشأن.

ومن جهة أخرى، توجه مستشار الأمن القومي الرئاسي "جونغ أوي يونغ" اليوم الاثنين إلى بكين في زيارة تستغرق يومين يقدم خلالها شرحا للرئيس الصيني "شي جين بينغ" عن نتائج زيارة وفد المبعوثين الخاصين لبيونغ يانغ وواشنطن.

وفور انتهاء زيارته لبكين، سيقوم "جونغ" بزيارة لروسيا، حيث يلتقي بعدد من كبار المسؤولين الروس لتقديم شرح عن نتائج زيارته لكوريا الشمالية والولايات المتحدة.

كما سيقوم مدير المخابرات الوطنية الكورية "صو هون" ونائب مستشار الأمن القومي الرئاسي "نام كوان بيو" بزيارة إلى طوكيو اليوم أيضا لتقديم شرح عن نتائج زيارة الوفد الكوري الجنوبي لبيونغ يانغ وواشنطن، لرئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" وعدد آخر من المسؤولين اليابانيين.

وكانت الصين وروسيا واليابان قد عبرت عن قلقها من احتمال استثنائها من المشاركة في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي حدثت بذلك الشأن بين الولايات المتحدة والكوريتين.

وتستهدف زيارات المبعوثين الخاصين الكوريين الجنوبيين لتلك الدول القضاء على قلقها والحصول على تعاونها ودعمها لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.

