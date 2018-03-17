جي إم كوريا تطالب بتعيين مصنعيْها كمنطقتين للاستثمار الأجنبي

تجرى حاليا مباحثات بين الحكومة الكورية وفرع شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات في كوريا، حول تعيين مصنعيْ الشركة كمنطقيتن للاستثمار الأجنبي، وهو ما يعتبر بمثابة لعبة شد الحبل بين الحكومة الكورية التي تطلب من شركة "جي إم" زيادة الاستثمارات في مصانعها الموجودة في البلاد، وبين شركة "جي إم" التي تسعى للحصول على دعم مالي من الحكومة الكورية.

وقد قامت شركة "جي إم كوريا" بتقديم شرح حول خطتها الاستثمارية في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء مع المسؤولين في بلدية مدينة إنتشون، وحكومة مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية.

وكانت شركة "جي إم" قد طالبت الحكومة الكورية بتعيين مصنعيْها في إنتشون وتشانغ أون بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، كمنطقتيْن للاستثمار الأجنبي.

وفي حالة تحقيق هذا الطلب، سيتم اعفاء مصنعي "جي إم كوريا" من دفع ضريبة الشركات خلال الخمس سنوات المقبلة، وتخفيض نسبة 50% من تلك الضريبة خلال العامين السادس والسابع.

وفي الواقع، يعتمد تعيين مصنعي شركة "جي إم كوريا" اعتمادا كبيرا على خطتها الاستثمارية، لأن هذا التعيين يتطلب أكثر من 30 مليون دولار من الاستثمارات في الإنتاج ومليوني دولار على الأقل من الاستثمارات في البحث والتطوير.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الأخذ في الاعتبار جوانب مختلفة قبل اتخاذ قرار بشأن تعيين المنطقة للاستثمار الأجنبي، ومنها إمكانية تنفيذ الخطة الاستثمارية وتأثيراتها على الاقتصاد الكوري.

وقد أجرى رئيس شركة "جنرال موتورز" الأمريكية للشؤون الخارجية اتصالات مع المسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان الكوريين، حيث أبلغهم بأن شركته مستعدة لإنتاج موديلين جديين في كوريا واستثمار 2.8 مليار دولار في مصانعها الموجودة فيها، مشيرا بذلك إلى احتمال أن يبقى حجم إنتاجها في كوريا في نفس مستواه الحالي وهو 500 ألف سيارة سنويا.

