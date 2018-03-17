مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتخفيض ساعات العمل

دخل مشروع القانون المعدل الخاص بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية حيز التنفيذ فور موافقة مجلس الوزراء الكوري عليه في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس "مون جيه إين".

وقد تمت في هذا الاجتماع الموافقة على 35 مشروعا للقوانين، بما فيها مشروع القانون الخاص بتخفيض ساعات العمل.

وكانت لجنة العمل في البرلمان الكوري قد أقرت يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي مشروع القانون الخاص بتقليل الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 68 إلى 52 ساعة، بحيث يتم تطبيق القانون المعدل بدءا من يوم الأول من شهر يوليو القادم.

الجدير بالذكر أن قانون معايير العمل الحالي ينص على أن تكون ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة، ويسمح بتمديد ساعات العمل بـ12 ساعة خلال 5 أيام في الأسبوع، والعمل لمدة 16 ساعة خلال يومي نهاية الأسبوع، أي السبت والأحد، ليكون إجمالي ساعات العمل الأسبوعية 68 ساعة على الأكثر.

وسيشمل القانون المعدل يومي السبت والأحد في تعريف أيام العمل، لتكون ساعات العمل الأساسية 40 ساعة مع تمديد ساعات العمل بـ12 ساعة خلال 7 أيام في الأسبوع، وسيتم إلغاء العمل لمدة 16 ساعة خلال يومي نهاية الأسبوع.

وسيتم تطبيق القانون المعدل على مراحل تبعا لأحجام الشركات، حيث سيتم تخفيض ساعات العمل في الشركات والمكاتب العامة التي يتجاوز عدد موظفيها 300 شخص بدءا من يوم الأول من شهر يوليو القادم، بينما سيبدأ تطبيقه على الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و299 شخصا يوم الأول من شهر يناير من عام 2020، وعلى الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 5 و49 شخصا يوم الأول من شهر يوليو من عام 2021.

ويمكن للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 30 شخصا تمديد ساعات العمل لمدة ثمانى ساعات أسبوعيا بناء على اتفاق بينها وبين موظفيها حتى نهاية عام 2022.

كما ينص القانون المعدل على عدم تغيير اللوائح الخاصة بالأجور المستحقة عن العمل في أيام الإجازات، بحيث يتم دفع 150% من الأجر الأساسي للموظف الذي يعمل أقل من ثماني ساعات في أيام العطلات، بينهما يحق للموظف الذي يعمل أكثر من ثماني ساعات في أيام الإجازات تلقي نسبة 200% من الأجر الأساسي.

