ترامب يقيل وزير خارجيته تيلرسون

أقال الرئيس الأمريكي وزير خارجيته "ريكس تيلرسون" من منصبه. وتتجه الأنظار حاليا إلى كيفية تأثير هذا القرار على الأوضاع الراهنة قبل مباحثات القمة بين الكوريتين، والقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه قرر إقالة الوزير تيلرسون في تغريدة له عبر تويتر أمس، حيث قال أيضا إن مدير وكالة المخابرات المركزية "مايك بومبيو" سيخلفه في منصبه، وأنه سيؤدي عملا رائعا.

وفي الواقع كانت هناك توقعات بإقالة تيلرسون بسبب سوء العلاقات بينه وبين ترامب ووجود الكثير من الاختلافات بينهما حول العديد من القضايا. فمثلا عندما أعرب تيلرسون عن موافقته على إجراء مباحثات مع كوريا الشمالية دون شروط، تعرض لانتقاد علني من قبل ترامب.

وهكذا ظلت هناك مؤشرات في الدائرة السياسية في واشنطن على إمكانية إقالته في أي وقت. ويذكر أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث مع تيلرسون حول هذا القرار، ولم يخبره بسبب إقالته. كما أقال الرئيس الأمريكي أيضا وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية والشؤون العامة ستيف غولدشتاين من منصبه، بسبب تعليقه السلبي حول إقالة تيلرسون بشكل مفاجئ.

ومن المتوقع أن يؤثر قرار إقالة تيلرسون على سياسات الولايات المتحدة ذات الصلة بكوريا الشمالية لأنه جاء في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية تحولات مهمة، خاصة وأن الوزير الجديد "مايك بومبيو" يعتبر من أكثر المتشددين في الإدارة الأمريكية الحالية.

وكان "بومبيو" قد حذر في بداية هذا العام من أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيمتلك القدرة على ضرب الأراضي الأمريكية بأسلحة نووية خلال بضعة أشهر. وحتى بعد بدء الحوار بين الكوريتين في شهر فبراير الماضي، قال إنه لم يجد أي تغيير في مساعي كوريا الشمالية نحو امتلاك أسلحة نووية. وفي الحادي عشر من هذا الشهر، أي بعد التوصل إلى اتفاق على عقد قمة بين الكوريتين، وعقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، شدد "بومبيو" على مواصلة فرض العقوبات على كوريا الشمالية.

كما ذكر في لقاء أجرته معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه لن يقوم بتخفيف العقوبات أو تقديم أي تنازلات قبل أن يقدم الزعيم الكوري الشمالي دلائل تامة وقابلة للتفتيش ولا رجعة عنها على وقف التجارب النووية والصاروخية.

لكن بعض المحللين يرون أنه أنسب من تيلرسون فيما يتعلق بالحوار مع بيونغ يانغ، مشيرين إلى أنه قام بدور مهم في التواصل بين سيول وواشنطن مؤخرا، كما أنه يتمتع بثقة كبيرة من الرئيس ترامب.

