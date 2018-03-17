استدعاء الرئيس الأسبق لي ميونغ باك للنيابة العامة

حضر الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، الذي يواجه عددا من التهم بما فيها الرشوة والاختلاس، إلى مقر النيابة العامة في سيول. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين قبل خضوعه للتحقيقات، قال إنه يأمل في أن يكون استدعاء النيابة العامة له هو الحدث الأخير من نوعه في التاريخ الكوري.

وقد غادر الرئيس الأسبق منزله في الساعة التاسعة من صباح اليوم ليصل إلى مقر النيابة العامة بسيارة، وبعد وصوله أدلى ببيان مقتضب استهله بعبارة "لديّ مشاعر مأساوية"، وقدم اعتذارا للشعب الكوري لتسبب هذه الاتهامات الموجهة إليه في إحداث قلق للشعب. وأضاف أن لديه الكثير ليقوله كرئيس أسبق، لكنه وعد نفسه بأن يختصر في كلامه.

وقد سبق له أن وصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها "انتقام سياسي بدعوى التخلص من أعمال الفساد المتراكمة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق لي يواجه حوالي 20 اتهاما بما فيها الرشوة وسوء استغلال منصبه والاختلاس، وأبرز تلك الاتهامات هي تلقي رشوة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار وون.

وكانت النيابة العامة قد حددته كمتهم رئيسي بتلقي رشوة بعد اعتقال مساعده السابق "كيم بيك جون" ورفع دعوى قضائية ضده. ومن بين الرشاوى الرئيسية التي يُتهم "لي" بتلقيها: رشاوى من جهاز المخابرات ومن مجموعة "سام سونغ" وغيرها من الشركات الكبرى.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا ثبت أنه تلقى أكثر من 100 مليون وون كرشوة فسوف يتلقى حكما بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وقد يصل إلى السجن مدى الحياة.

وبهذا تعرض الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" للإهانة، وهو خامس رئيس سابق يخضع لاستدعاء النيابة العامة في التاريخ السياسي الكوري.

وتخطط النيابة العامة لتقديم مذكرة لاعتقاله في غضون هذا الأسبوع.

