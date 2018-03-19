الكشف عن إجراء اتصالات سرية بين البرلمان الأوربي وكوريا الشمالية

كشفت لجنة شؤون شبه الجزيرة الكورية في البرلمان الأوربي عن أنها ظلت تجري حوارات سرية مع كوريا الشمالية خلال الثلاثة أعوام الماضية. ونتيجة لذلك تتجه الأنظار إلى مدى تأثير اللجنة على أفكار الجانب الكوري الشمالي.

صرح بذلك رئيس اللجنة، النائب البريطاني "نيري ديفا"، في مؤتمر صحفي عقده أمس، حيث قال إن اللجنة ظلت تؤيد الحوار دون شروط من أجل حل القضية النووية الكورية الشمالية. وقال إنهم أجروا 14 اتصالا مع عدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بمن فيهم وزراء، كما تخطط اللجنة لعقد لقاء آخر قريبا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأضاف أن اللجنة ستلعب دورا في بناء الثقة في عملية الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في المستقبل.

وحذرت لجنة شؤون شبه الجزيرة الكورية في البرلمان الأوربي من مخاطر نشوب حرب نووية، واستمعت إلى أسباب قلق كوريا الشمالية في هذا الشأن، وقالت إنها تتفهم هذه الأسباب، كما يتفهم الجانب الكوري الشمالي قلق اللجنة.

وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل إن هذه الاتصالات تشير عادة إلى اللقاءات مع السفير الكوري الشمالي في بريطانيا، حيث إنه يتولى منصب سفير بلاده لدى بلجيكا أيضا، حيث يقع مقر الاتحاد الأوربي، ولهذا فهو يزور بروكسل بصورة منتظمة، وخلال تلك الزيارات جرت اتصالات اللجنة الأوربية معه.

وأضاف المصدر أنه في هذا السياق، قامت اللجنة الأوربية بزيارات إلى الكوريتين، لكنها لم تقم بإجراء أي اتصالات مع كوريا الشمالية خلال عامي 2016 و2017 بسبب الاستفزازات الكورية الشمالية. وأكد على أن أنشطة اللجنة قد ساهمت إلى حد ما في إطلاع كوريا الشمالية على رؤية المجتمع الدولي للقضية النووية.

