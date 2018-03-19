الجولة الثالثة من مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية

عُقدت اليوم في واشنطن الجولة الثالثة من مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية، بالتزامن مع مفاوضات أخرى بين الجانبين حول استثناء كوريا الجنوبية من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من منتجات الصلب والألومنيوم. ولهذا فمن المتوقع أن تتأثر جولتا المفاوضات ببعضهما البعض.

ويرأس الوفد الكوري في هذه المفاوضات وزير التجارة "يو ميونغ هي"، بينما يرأس الجانب الأمريكي مساعد مدير مكتب التمثيل التجاري الأمريكي "مايكل بيبون". وتتطابق الجهتان المسؤولتان عن كل من مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة ومفاوضات الرسوم الجمركية. ويرى بعض الخبراء أن مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة لن تكون مفيدة للجانب الكوري نتيجة لمسألة الجمارك على الصلب والألومنيوم، حيث يهدف الجانب الكوري إلى إعداد آلية للأمان من الضغوط التجارية الأمريكية في إطار اتفاقية التجارة الحرة، بينما يستهدف الجانب الأمريكي الحصول على بعض تنازلات في مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة باستخدام مسألة الجمارك على الصلب.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنها تستطيع استثناء بعض الدول من الرسوم الجمركية أو تخفيف تلك الرسوم عنها، إذا طرحت تلك الدول ذات العلاقات المهمة مع واشنطن، بدائل للتخلص من الإفراط في عرض منتجات الصلب والألومنيوم، والقلق من شحن منتجات الصلب الصينية.

وهكذا يبدو أن الجانب الأمريكي يستهدف الحصول على تنازلات من الجانب الكوري في مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة اعتمادا على رغبة كوريا في استثنائها من جمارك الصلب.

ويشير بعض الخبراء إلى إمكانية تحقيق منافع متبادلة عبر تلك المفاوضات، لكن الولايات المتحدة تشك في أنه يتم تصدير منتجات الصلب الصينية إليها عبر كوريا، وتقول إنه يتم استخدام الكثير من المواد الصينية في إنتاج منتجات الصلب والألومنيوم الكورية.

وبالنسبة للحكومة الكورية، فإنها تتمسك بضرورة تحقيق التوازن بين المصالح الكورية والمصالح الأمريكية في اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، حتى ولو تم ربطها بالمفاوضات حول الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم.

