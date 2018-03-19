الحكومة الكورية تكشف عن خطة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب

كشفت الحكومة الكورية أمس الخميس عن خطة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وبموجب هذه الخطة، ستقوم الحكومة بتقديم دعم مالي للموظفين الجدد في الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 9 ملايين وون سنويا ولمدة ثلاث سنوات، ليكون مستوى أجورهم الأولية في نفس مستوى أجور نظرائهم العاملين في الشركات الكبرى.

الجدير بالذكر أن متوسط الأجور السنوية للموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 25 مليون وون، بينما يصل متوسط الأجور السنوية للموظفين في الشركات الكبرى إلى 38 مليون وون.

كما سيتم إعفاءُ الموظفين الجدد في الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع ضرائب الدخل بشكل كامل لمدة خمس سنوات، وسيمكنهم الحصول على قروض بنكية بقيمة تصل إلى 35 مليون وون على الأكثر، بسعر فائدتها 1.2% فقط لمدة أربع سنوات، على أن يتم تخصيصها في حل مشاكلهم السكنية.

وتخطط الحكومة أيضا لتقديم دعم مالي للشباب الذين سيقومون بإنشاء شركاتهم ومحلاتهم الخاصة ليزداد عددها بـ120 ألف شركة ومحل سنويا.

وبموجب هذه الخطة، ستقدم الحكومة لهم 100 مليون وون على الأكثر عند إنشاء شركاتهم الخاصة، وستقدم أيضا مليار وون أخرى في حال إحراز شركاتهم إنجازات ملموسة.

كما ستقوم الحكومة بتمديد فترة الحصول على مخصصات البطالة من 180 يوما حاليا إلى 240 يوما.

وقد قررت الحكومة تخصيص الميزانية التكميلية المنقحة التي تصل قيمتها إلى 4 تريليونات وون في غضون شهر أبريل القادم لتسديد الأموال اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وجاءت خطة الحكومة الصارمة هذه نتيجة لعدم ظهور تحسن في حل مشكلة بطالة الشباب، إلى جانب زيادة عدد الشباب الذين ولدوا خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1996 والذين بدؤوا حاليا يدخلون سوق العمالة.

وتخطط الحكومة لخلق 220 ألف وظيفة جديدة على الأكثر حتى عام 2021، بهدف تخفيض نسبة البطالة بين الشباب إلى أقل من 8%.

