اللجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين تعقد أول اجتماعاتها

عُقد اليوم الجمعة في مقر الرئاسة أول اجتماع للجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين، وبذلك بدأت الاستعدادات لتلك القمة بشكل فعلي.

وتم في اجتماع اليوم تبادل الآراء بين جميع أعضاء اللجنة حول القضايا المتعلقة بالمباحثات التحضيرية للقمة على مستوى العمل بين الكوريتين، والموضوعات التي سيتم بحثها في القمة المرتقبة، بالإضافة إلى إنشاء الخط الهاتفي الساخن بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بناء على اتفاق الكوريتين في هذا الشأن خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من المبعوثين الخاصيين الكوريين الجنوبيين لكوريا الشمالية.

وتتكون اللحنة التحضيرية التي يرأسها "إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس "مون جيه إين"، من كل من: وزير التوحيد الوطني، ومستشار الأمن القومي الرئاسي، والمستشار الرئاسي للشؤون السياسية، ووزيرة الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات الوطنية، بالاضافة إلى مدير مكتب تنسيق السياسات الحكومية.

وستعمل اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد للقمة بين الكوريتين وإجراء مباحثات على مستوى العمل مع الجانب الكوري الشمالي.

وتضم اللجنة ثلاث لجان فرعية، وهي: لجنة موضوعات القمة، ولجنة الشؤون التواصلية والإعلامية، ولجنة الشؤون الإدارية.

وستعقد اللجنة التحضيرية اجتماعا كل أسبوع أو أسبوعين.

وقد دعا الرئيس "مون جيه إين" أعضاء اللجنة إلى إيلاء كل الاهتمام بالتحضير للقمة بين الكوريتين، مشيرا إلى أن القمة بين الكوريتين والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ستعقدان بشكل متتالٍ.

وتبين أن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية يدرس عقد القمة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لمدة يوم واحد فقط في قرية الهدنة "بان مون جوم" في أواخر شهر أبريل القادم.

