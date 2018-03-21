حصة أشباه الموصلات الكورية في السوق العالمية تتجاوز 20% لأول مرة

تجاوزت حصة أشباه الموصلات الكورية في السوق العالمية 20% لأول مرة.

وطبقا لتقرير صادر عن شركة "آي إتش إس ماركت" المتخصصة في أبحاث الأسواق العالمية، أمس الأحد، بلغ حجم مبيعات أشباه الموصلات من شركة "سام سونغ" الكورية 62 مليار و31 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 53.4% مقارنة بالعام الأسبق، وبلغت حصتها في السوق العالمية لأشباه الموصلات 14.5%، وهي أكبر حصة مقارنة بالشركات الأخرى، حيث استحوذت على المركز الأول من منافستها الأمريكية "إنتل"التي بلغت حصتها 14.3% ، وهي المرة الأولى التي تخسر فيها "إنتل" الريادة منذ عام 1992.

وكان حجم مبيعات أشباه الموصلات من إنتاج "سام سونغ" قد بلغ 16 مليار و902 مليون دولار عام 2008 ، مسجلا بذلك 6.5% من حصة السوق العالمية، أي أقل من نصف حصة "إنتل".

وبعد مرور 10 سنوات فقط، استطاعت "سام سونغ" احتلال المركز الأول على مستوى العالم.

كما أشار التقرير إلى أن شركة "إس كيه هاينكس" الكورية احتلت المركز الثالث من حيث حجم حصتها في السوق العالمية لأشباه الموصلات في العام الماضي، بعد أن كانت في المركز الخامس في العام الأسبق، حيث بلغت مبيعاتها من أشباه الموصلات 26 مليارا و638 مليون دولار ، وبلغت حصتها في السوق العالمية 6.2%.

وكان حجم مبيعات أشباه الموصلات من إنتاج "إس كيه هاينكس" قد بلغ 6 مليارات و23 مليون دولار في عام 2008، وبلغت حصتها في السوق العالمية 2.3% فقط.

وتوقعت منظمة إحصاءات سوق أشباه الموصلات العالمية أن يشهد الطلب العالمي على أشباه الموصلات زيادة بنسبة 9.5% هذا العام، وهو ما يشير إلى زيادة حصة أشباه الموصلات التي تصنعها شركتا "سام سونغ " و"إس كيه هاينكس" الكوريتان في السوق العالمية.

