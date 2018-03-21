مباحثات بين الكوريتين حول زيارة فرقة فنية جنوبية إلى بيونغ يانغ

من المقرر أن تعقد مباحثات على مستوى العمل بين الكوريتين غدا الثلاثاء حول زيارة فرقة فنية جنوبية إلى بيونغ يانغ، ومن المتوقع أن تمزج العروض التي ستقدمها الفرقة بين الأغنيات الشعبية والموسيقى التقليدية.

وأعلنت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنه سيتم عقد هذه المباحثات في جناح التوحيد الواقع في الجزء الشمالي من قرية الحدود "بان مون جوم".

وتأتي زيارة الفرقة الجنوبية بناء على دعوة تلقاها وفد المبعوثين الخاصين الجنوبيين خلال زيارته لكوريا الشمالية يومي الخامس والسادس من مارس الجاري، وردا على الزيارة التي قامت بها الفرقة الفنية الشمالية لكوريا الجنوبية على هامش دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية في شهر فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن تقوم الفرقة الفنية الجنوبية بزيارة لكوريا الشمالية في أوائل شهر أبريل.

وسيضم الوفد الكوري الجنوبي في مباحثات الغد الملحن والمطرب "يون سانغ" الذي سيكون المخرج الموسيقي لعروض الفرقة الفنية، إلى جانب مسؤولين آخرين من وزارة التوحيد الوطني ومكتب الرئاسة.

أما الوفد الكوري الشمالي فسيضم "هيون سونغ وول" التي قامت بزيارة لكوريا الجنوبية على رأس فرقة أوركسترا "سام جي يون" في فبراير الماضي، واثنيْن آخرين من المسؤولين الشماليين.

ومن المتوقع أن يتم في مباحثات الغد بحث حجم الفرقة الفنية الكورية الجنوبية، ومحتويات عروضها، وكيفية وصول الفرقة إلى بيونغ يانغ، والخدمات التي ستقدمها كوريا الشمالية للفرقة الجنوبية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بزيارة الفرقة لكوريا الشمالية.

وكانت الفرق الكورية الجنوبية قد قدمت عروضها الفنية في بيونغ يانغ أكثر من عشر مرات حتى الآن منذ أن قدمت فرقة جنوبية عروضها الأولى عام 1985 ضمن إطار برامج لم شمل العائلات المشتتة في الكوريتين.

وقال مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إن العروض الفنية التي ستقدمها الفرقة الجنوبية في بيونغ يانغ ستشمل موسيقى كلاسيكية وتقليدية وأغنيات شعبية.

