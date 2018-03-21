سيول تؤكد على أهمية إنجاح القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على تعزيز التعاون فيما بينها لإنجاح القمتين المزمعتين بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في شهري أبريل ومايو القادمين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مستشار الأمن القومي الرئاسي الكوري "تشونغ أوي يونغ" فور عودته إلى سيول اليوم الثلاثاء بعد حضوره المباحثات التي عقدت يومي السابع عشر والثامن عشر من مارس الجاري في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بين كبار مستشاري الأمن القومي من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وتم في هذه المباحثات بحث قضية كوريا الشمالية ونزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.

وفي أثناء وجوده في الولايات المتحدة أجرى "تشونغ" لقاءين منفصلين مع نظيره الأمريكي "هربرت ماكماستر"، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بالقمة بين الكوريتين والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال "تشونغ" إنه اتفق في الرأي مع نظيره الأمريكي على أهمية إنجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لتحقيق السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل في العالم أجمع أيضا.

وأضاف أن كبار مستشاري الأمن القومي في الدول الثلاث اتفقوا على تعزيز التعاون فيما بينهم بشأن القمتين المرتقبتين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها مباحثات بين كبار مستشاري الأمن القومي من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان منذ أن تم التوصل إلى اتفاقات لعقد القمة بين الكوريتين والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكان أولئك المسؤولون الثلاثة قد التقوا بشكل سري في منتصف شهر يناير الماضي في سان فرانسيسكو أيضا.

وقال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تجري اتصالات مع مكتب الاستطلاع العام الكوري الشمالي عبر قنوات خلفية، كما تقوم بدور رئيسي في التخطيط لعقد لقاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

