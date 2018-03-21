الرئاسة الكورية تكشف عن جزء من تعديلات الدستور المقترحة

كشف مكتب الرئاسة الكورية اليوم الثلاثاء للجمهور عن بعض التعديلات المقترح إجراؤها على الدستور، وسيقوم بالكشف عن التعديلات الباقية خلال اليومين القادمين، بحيث يتم تقديم الاقتراح الخاص بتعديل الدستور للبرلمان يوم السادس والعشرين من مارس الجاري.

وبموجب ما كشف عنه "تشو كوك" مساعد الرئيس للشؤون المدنية، تضم ديباجة الدستور المنقح أيديولوجيات الحركات الديمقراطية الثلاث، وهي: حركة "بوما" التي وقعت في شهر أكتوبر من عام 1979 في مدينتيْ "بوسان" و"ماسان" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ ضد الحكم العسكري للرئيس الأسبق "تشون دو هوان"، وحركة "كوانغ جو" التي اندلعت يوم الثامن عشر من شهر مايو عام 1980 وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى الحركة التي وقعت خلال الفترة من يوم العاشر والتاسع والعشرين من شهر يونيو عام 1987 ضد الحكم الدكتاتوري، مما أدى إلى إجراء تعديل على الدستور ليتم من خلاله انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب.

ولم يتم إدراج أيديولوجية ثورة الشموع المدنية التي تسببت في إقالة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، ضمن ديباجة الدستور المعدل على اعتبار أنها تظل جارية.

والشيء الذي يثير اهتمام الكثيرين هو أن الدستور المعدل يضمن حقوق العمل الثلاثة الأساسية للموظفين الحكوميين، ولكن تم استثناء الجنود من هذا الضمان.

كما تم بموجبه أيضا توسيع مفهوم صاحب الحقوق الأساسية من الشعب إلى الإنسان في شتى المجالات، باستثناء مجالات الاقتصاد والأمن الوطنيين.

وعبر المعسكر المعارض من الأحزاب السياسية عن معارضته لمشروع الدستور المنقح.

ووصف حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي قيام الرئيس نفسه بعرض اقتراح تنقيح الدستور بأنه أمر لا يحدث إلا في الحكومات الدكتاتورية، معربا عن معارضته إدراج فكر الحركات الديمقراطية الثلاث في ديباجة الدستور المعدل، وحث الحكومة على التوقف عن محاولتها لتنقيح الدستور التي تستهدف تحقيق انتصار في الانتخابات الإقليمية المرتقبة في شهر يونيو القادم.

ومن جانبه، دعا حزب المستقبل المعارض الصغير إلى التوقف عن عملية تنقيح الدستور من الجانب الحكومة الأحادي، أما الحزب الديمقراطي الحاكم فقد أكد على ضرورة أن تجلس الأحزاب المعارضة على طاولة المفاوضات لمناقشة هذه المسألة.

