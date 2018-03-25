انعقاد منتدى ثلاثي للكوريتين وأمريكا في هلسنكي

ناقشت الكوريتان والولايات المتحدة مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مؤتمرا القمة بين الكوريتين وكوريا الشمالية والولايات المتحدة، في منتدى "مسار واحد ونصف". وعقد المنتدى في مقر مكتب رئيس الوزراء الفنلندي في شمال هلسنكي خلال يومي الأمس واليوم.

وحضر المنتدى من الجانب الكوري الجنوبي "كيم جون هيونغ" الأستاذ في جامعة "هان دونغ"، و"بيك جونغ تشون" رئيس مجلس إدارة معهد "سيجونغ"، و"شين كاك سو" السفير الكوري السابق لدى اليابان. ومن الجانب الأمريكي حضرت "كاثلين ستيفنز" السفيرة الأمريكية السابق لدى كوريا الجنوبية، و"روبورت كالين" الباحث في جامعة ستانفورد. وبذلك، كان ممثلو الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي مسؤولين حكوميين سابقين وعلماء.

أما من الجانب الكوري الشمالي فقد حضر "تشيه كانغ إيل" القائم بأعمال مدير قسم شؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجة الكورية الشمالية، وهو ما جذب الاهتمام، لأنه سقوم بدور كبير، باعتباره متخصصا في الشؤون الأمريكية، في مرحلة التحضير للقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وقد حضر "تشيه" هذا المنتدى بصفته نائب مدير معهد بحوث الشؤون الأمريكية.

وجرى المنتدى من خلال طرح الآراء بشكل حر ودون تحديد موضوع أو أسلوب معين. ونظرا لأن المنتدى عقد قبل انعقاد مؤتمري القمة بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فقد جرت مناقشات موسعة من أجل إنجاح القمتين.

واتضح أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية قد طرحت على طاولة الحوار، لكنها نوقشت على مستوى مبدئي وشامل لأن الحوار لم يجر بين مسؤولين حكوميين. ويعد حوار "المسار واحد ونصف"، أو الحوار "شبه الحكومي وشبه المدني"، حوارا غير رسمي، ولهذا لا يمكن فيه إجراء مناقشات رسمية، لكنه يمثل إطارا مفيدا للحوار قبل إجراء أي مفاوضات مهمة لأنه يسمح للتعرف على مواقف ونوايا الأطراف الأخرى، وعلى أساس ذلك يمكن وضع المواقف والاستراتيجيات وتحديد الأهداف القابلة للتحقيق.

من المقرر أن يعقد مؤتمر القمة بين الكوريتين في شهر أبريل ومؤتمر القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في شهر مايو، ولكن لم تبدأ أي مباحثات حولهما حتى الآن.

وبالنسبة لكوريا الجنوبية فقد شكلت تحضيرية للقمة، مكونة من مسؤولين من رئاسة الجمهورية ومن الحكومة.

ويمكن القول إن منتدى هلسنكي يعتبر حوارا استكشافيا حيث إنه جاء قبيل المفاوضات الفعلية. ولم يطرح أي جانب، سواء من الكوريتين أو الولايات المتحدة، شروطا مسبقة حول القمتين المرتقبتين.

وتتجه الأنظار حاليا إلى إمكانية وضع أساس ثابت لجهود إنجاح تلك القمتين بناء على المناقشات التي دارت خلال منتدى هلسنكي.

