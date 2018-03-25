سيول تعمل على عقد قمة تشمل الصين واليابان في أوائل مايو

صرحت الرئاسة الكورية بأنها تعمل الآن على عقد مؤتمر قمة كوري جنوبي صيني ياباني في أوائل شهر مايو القادم. وقد سبق وأن أفادت وكالة كيوطو اليابانية للأنباء بذلك أيضا نقلا عن مصادر دبلوماسية. وأوضحت الرئاسة الكورية أن موعد المؤتمر لم يتحدد بعد، مشيرة إلى وجود عدد من الاعتبارات، بما في ذلك فعالية خاصة بمناسبة مرور سنة على تولي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" السلطة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القمة الكوري الجنوبي الصيني الياباني يمثل جهازا تشاوريا بين قادة الدول الثلاث من أجل تعزيز التعاون والازدهار المشترك في منطقة شمال شرق آسيا. وقد انطلقت فكرة المؤتمر إدراكا لعدم تفعيل التعاون البيني في المنطقة بالمقارنة مع أوروبا وجنوب شرق آسيا. لكن الدول الثلاث لم تستطع تحقيق هذا الهدف على نحو صحيح حتى الآن. فقد عقد آخر مؤتمر من نوعه في سيول في شهر نوفمبر من عام 2016، ومنذ ذلك الحين لم يعقد نتيجة للموقف الصيني السلبي والاضطراب السياسي في كوريا الجنوبية.

وكان أول مؤتمر قمة بين الدول الثلاث قد عقد في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 13 ديسمبر من عام 2008 بحضور الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" ورئيس الوزراء الصيني وقتها "وين جيا باو"، ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه". وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر سنويا بالتناوب بين الدول الثلاث، ولكن بعد الجولة الرابعة في عام 2011 لم يعقد بشكل منتظم.

ونتيجة للصراعات بين الدول الثلاث، بما في ذلك قضايا الشؤون الماضية والظروف المحلية، عقدت الجولة الخامسة والأخيرة من قمة دول شمال شرق آسيا في عام 2015.

وإذا عقد مؤتمر القمة بين قادة الدول الثلاث هذه المرة، فسوف يزور الرئيس "مون" اليابان لأول مرة منذ توليه السلطة. وفي فترة المؤتمر ستعقد مباحثات ثنائية بين كوريا الجنوبية والصين وبين كوريا الجنوبية واليابان، مما سيتيح فرصة جيدة لتعزيز التعاون مع الصين واليابان فيما يتعلق بالوضع في شبه الجزيرة الكورية.

