الولايات المتحدة توقف مؤقتا فرض التعريفات الجمركية على كوريا

قررت الولايات المتحدة وقف فرض التعريفات الجمركية على وارداتها من منتجات الصلب الكورية بشكل مؤقت حتى نهاية شهر أبريل القادم، حيث سيقوم البلدان خلال تلك الفترة بإجراء مفاوضات بشأن الشروط اللازمة للإعفاء من التعريفات بشكل دائم.

وقال الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس "دونالد ترامب" قرر وقف فرض التعريفات مؤقتا على كل من الاتحاد الأوربي وكندا والمكسيك والأرجنتين واستراليا والبرازيل بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعفي هذه الدول بشكل دائم أم أنها ستضطر إلى دفع التعريفات بعد انتهاء المفاوضات في شهر أبريل.

أما قرار الولايات المتحدة الخاص بفرض التعريفات الجمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب و10% على منتجات الألومنيوم من كل الدول، بما فيها الصين والهند، فقد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

ويرى المراقبون أن قرار "ترامب" بوقف فرض التعريفات الجمركية على منتجات الصلب الكورية بشكل موقت يتعلق بالمفاوضات الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتعديل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما، على اعتبار أنه تبين أن الحكومة الكورية تدرس عرض اقتراح على الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات حول تمديد مهلة الإعفاء من التعريفات الجمركية الكورية بنسبة 25% على الواردات من سيارات البيك آب الأمريكية، بعد انتهاء المهلة التي من المفترض أن تمتد لمدة ثلاث سنوات بموجب الاتفاقية، وذلك مقابل إعفاء منتجات الصلب الكورية من التعريفات الجمريكية الأمريكية التي تبلغ نسبتها 25%.

وقد عبرت شركات الصلب والحديد الكورية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة بوقف فرض التعريفات على منتجات الصلب الكورية، ولكن مازال هناك احتمال للاستمرار في عدم حالة اليقين دون إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، حيث قد تفرض الولايات المتحدة التعريفات بأثر رجعي بعد انتهاء المفاوضات في نهاية أبريل القادم.

