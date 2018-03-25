اعتقال الرئيس الكوري الأسبق لي ميونغ باك بتهمة الفساد

تم اقتياد الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" إلى مركز احتجاز سيول فور إصدار المحكمة مذكرة لاعتقاله.

وأصدرت محكمة سيول المركزية الإقليمية في الساعة الحادية عشرة وست دقائق من مساء أمس الخميس مذكرة لاعتقال الرئيس الأسبق "لي" بناء على طلب تقدمت به النيابة العامة، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن "لي" قد يدمر أدلة تفيد بتورطه في التهم الموجهة إليه.

وفور إصدار المذكرة، تم إرسال اثنين من وكلاء النيابة إلى منزل الرئيس الأسبق "لي" ليقوما بتنفيذ المذكرة، ومن ثم وصل "لي" إلى مركز الاحتجاز في الدقيقة الثامنة عشرة بعد منتصف الليل.

وقبل توجهه إلى مركز الاحتجاز، قام الرئيس الأسبق "لي" بنشر بيان مكتوب بخط يده على صفحته على فيسبوك، قال فيه إنه لا يريد إلقاء اللوم على شخص آخر، مشيرا إلى أنه هو نفسه الذي ارتكب الأخطاء وأنه يشعر الآن بالذنب.

كما أكد أنه بذل كل ما في وسعه في أثناء فترة توليه منصبي محافظ بلدية العاصمة سيول ورئيس البلاد ، وأنه كان يبذل جهوده للقضاء على الأخطاء الماضية وممارسة السياسة النظيفة، إلا أن تلك الجهود لم تكن كافية لتلبية متطلبات الشعب.

وكانت النيابة العامة قد طالبت المحكمة بإصدار مذكرة لاعتقال الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" يوم العشرين من شهر مارس الجاري بـ18 تهمة، بما في ذلك تلقى 11 مليار وون، أي ما يعادل 10.2 مليون دولار كرشوة من وكالة المخابرات وبعض الشركات الكورية.

كما أنه متهم باختلاس حوالي 35 مليار وون من شركة "داس" التي يقال إنه يمتلكها سرا، والتهرب من الضرائب ذات الصلة.

وبهذا، ستتمكن النيابة العامة من إجراء تحقيقات مكثفة مع الرئيس الأسبق "لي" خلال الفترة المسموح باعتقاله فيها، والتي تمتد حتى يوم الحادي عشر من شهر أبريل القادم، قبل توجيه اتهامات إليه رسميا.

