رفع سعر الفائدة الأمريكي بربع نقطة مئوية

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ بدء هذا العام. ونتيجة لذلك أصبح سعر الفائدة الأمريكي أعلى من سعر الفائدة الكوري لأول مرة منذ 10 سنوات و7 أشهر.

وقد قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بالأمس بمقدار ربع نقطة مئوية، بحيث أصبح ما بين 1.5% و1.75%.

وقد ترأس محافظ البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" اجتماعا للجنة الفيدرالية لأول مرة منذ توليه المنصب الشهر الماضي، وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرار برفع سعر الفائدة، وذلك بعد مرور 3 أشهر، من رفع سعر الفائدة في ديسمبر الماضي، عندما كان البنك تحت رئاسة المحافظة السابقة "جينيت ييلن".

تجدر الإشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع سعر الفائدة مرة واحدة في كل من عامي 2015 و2016، ثم رفعها 3 مرات في عام 2017، وهو ما يشير إلى توجهه نحو تطبيع سعر الفائدة من خلال تسريع الرفع تدريجيا، وبالتالي فإن هذا يدل على الثقة في الاقتصاد الحقيقي للولايات المتحدة التي تحافظ حاليا على تسجيل مؤشرات جيدة في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف. وقد ساعد على ذلك خطة إدارة ترامب لتخفيض الضرائب واستثمار 1.5 تريليون دولار في البني التحتية. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعزيز وجهات نظرها الإيجابية في توقعاتها الاقتصادية، حيث قام برفع التوقعات بزيادة إجمالي الناتج المحلي لهذا العام من 2.5 % إلى 2.7 %.

ويتوقع الخبراء أن يقوم البنك الأمريكي برفع السعر مرتين أو ثلاث مرات في غضون هذا العام. وفي هذا السياق، قال محافظ البنك الأمريكي في مؤتمر صحفي إن رفع سعر الفائدة التدريجي سيساعد الاقتصاد. ورغم ذلك، إلا أنه من المتوقع أن تتحفظ البنوك المركزية الأوروبية والآسيوية في قرارات رفع سعر الفائدة، لأن المؤشرات الاقتصادية للدول الأخرى باستثناء الولايات المتحدة، تعتبر غير جيدة.

وبالنسبة لكوريا، فهناك حالة قلق من ظاهرة الانقلاب في سعر الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة، ومن ثم تتجه الأنظار الآن إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في كوريا.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن سعر الفائدة الأمريكي قد تجاوز نظيره الكوري الذي يبلغ 1.5% حاليا، مما يثير القلق من هروب الاستثمارات المالية من السوق الكورية.

وحتى ولو تهرب تلك الاستثمارات فورا، فسوف يزداد الوضع سوءا بالتأكيد إذا استمرت الولايات المتحدة في رفع سعر الفائدة.

