الرئيس الكوري يبدأ جولة تشمل فيتنام والإمارات

بدأ الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم جولة تشمل كلا من فيتنام ودولة الإمارات العربية المتحدة تستمر 6 أيام. ويشمل جدول أعمال اليوم الأول من زيارته إلى فيتنام زيارة إلى المنتخب الوطني الفيتنامي وحضور مراسم خاصة ببدء عملية إنشاء معهد للعلوم والتكنولوجيا، وإقامة مأدبة عشاء خاصة للجالية الكورية هناك.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب الكوري للمنتخب الوطني الفيتنامي "بارك هانغ سو" أصبح بطلا شعبيا في فيتنام نتيجة لاحتلال المنتخب الفيتنامي تحت قيادته، المركز الثاني في بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دون 23 سنة. ولهذا فإن زيارة الرئيس مون إلى المنتخب الوطني الفيتنامي تهدف إلى تعزيز أواصر التضامن بين شعبي البلدين. ويذكر أن المعهد الكوري الفيتنامي للعلوم والتكنولوجيا يتم إنشاؤه على غرار المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا.

وفي اليوم الثاني من زيارته سيحضر الرئيس مراسم رسمية خاصة للترحيب به، ثم، يعقد مباحثات قمة مع نظيره الفيتنامي"جون داي كوانغ"، ولقاء مع عدد من كبار المسؤولين هناك، بمن فيهم الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم "بو جونغ"، ورئيس الوزراء "صو وون بوك" ورئيس البرلمان "تي كيم ونغون". ثم يحضر الرئيس مراسم خاصة بالتعهد بتوفير فرص عمل لشباب اتحاد آسيان، ومنتدى كوريا فيتناميا للأعمال.

ومن بين أهم بنود جدول أعمال زيارته إلى الإمارات، والتي تبدأ يوم السبت الرابع والعشرين من هذا الشهر، مباحثات قمة وزيارات إلى المفاعل النووي الذي أنشأته كوريا في منطقة "براكة"، وحدة "أخ" العسكرية الكورية هناك.

فمن المقرر أن يعقد "مون" مباحثات ثنائية وموسعة مع ولي العهد الإماراتي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" يوم 25 من هذا الشهر. وفي يوم 26 سيحضر مع ولي العهد الإماراتي مراسم تذكارية خاصة بإتمام المفاعل النووي رقم 1 في منطقة "براكة". الجدير بالذكر أن الشركات الكورية تقوم بإنشاء المفاعل النووي في الإمارات، وهو أول مفاعل نووي تصدره كوريا للخارج، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية إنشائه في نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.

وفي يوم 27 سيزور "مون" وحدة "أخ" العسكرية الكورية التي تعمل حاليا في أبو ظبي لدعم تدريبات القوات الإماراتية والتدريبات المشتركة وحماية الكوريين هناك في حالات الطوارئ. ثم يتوجه الرئيس "مون" إلى مدينة دبي حيث يلتقي برئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، ثم يحضر مراسم خاصة بإبرام عقد المشاركة في إكسبو دبي لعام 2020.

وتكتسب هذه الجولة أهمية كبيرة لأنها تشمل فيتنام التي تعد مركزا مهما في جنوب شرق آسيا، والإمارات التي تعتبر هي الأخرى مركزا مهما في منطقة الشرق الأوسط. وتسجل الدولتان نموا اقتصاديا كبيرا ومضطردا، ولديهما إمكانيات هائلة في الأسواق. ولهذا فإن جولة الرئيس "مون" تتسم بالدبلوماسية التسويقية الرامية إلى فتح آفاق أمام الشركات الكورية في هاتين الدولتين.

