انطلاق مفاوضات حزبية حول تعديل الدستور

بدأ المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية اليوم الثلاثاء إجراء مفاوضات حول تعديل الدستور.

جاء ذلك بناء على الاتفاق الذي توصل إليه الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الكبير وحزب المسقبل المعارض الصغير، حيث ستعقد الأحزاب الثلاثة سلسلة من المفاوضات بينها، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية "تشونغ سيه كيون".

وسيتم في هذه المفاوضات تبادل الأراء حول القضايا المتعلقة بتعديل الدستور، منها نظام السلطة، ونظام المناطق الانتخابية، وإصلاح وكالات السلطة، وموعد الاستفتاء الوطني الخاص بتعديل الدستور.

وقد وقع الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الاثنين على اقتراح خاص بتعديل الدستور، حيث تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية التي سيكون أمامها 60 يوما لمراجعة الاقتراح والتصويت عليه.

وبموجب هذا الاقتراح سيتم تغيير صيغة الحكومة من نظام تولي السلطة لفترة واحدة تبلغ 5 سنوات، إلى نظام تولي السلطة لفترتين متتاليتين، تبلغ كل منهما 4 سنوات، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم الملكية العامة للأراضي.

وفي حال توصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق على نصوص الدستور المعدل، سيتم تلقائيا إلغاء الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الكوري "مون جيه إين".

ويرى المراقبون أنه ليس من السهل أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق نظرا لوجود فجوة كبيرة في مواقف الأحزاب السياسية فيما يتعلق بصيغة الحكومة وموعد الاستفتاء الوطني وغيرهما من القضايا المختلفة، حيث يدعو حزب كوريا الحرة المعارض الكبير إلى إحداث تغيير في نظام الرئاسة ليتم من خلاله تطبيق النظام شبه الرئاسي.

إلى جانب هذا، أكد الحزب الديمقراطي الحاكم على ضرورة إجراء الاستفتاء الوطني بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية في شهر يونيو القادم، بينما تعترض الأحزاب المعارضة على ذلك، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم يهدف من وراء ذلك إلى تحقيق انتصار في الانتخابات الإقليمية.

واتفقت الأحزاب السياسية على أن يلقي الرئيس "مون" خطابًا يتعلق بتعديل الدستور في شهر أبريل القادم.

