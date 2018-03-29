مكتب الرئاسة يرحب بإعفاء منتجات الصلب الكورية من الرسوم الجمركية الأمريكية

عبر مكتب الرئاسة الكورية عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، على إعفاء منتجات الصلب الكورية من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال "يون يونغ تشان" مساعد الرئيس الكوري لشؤون التواصل مع الشعب في موجز صحفي، أمس الاثنين، إن المفاوضات التي جرت بين البلدين في واشنطن لإجراء تعديل على اتفاقية التجارة الحرة وفرض الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الكورية قد حققت نتائج جيدة ومفيدة لمصالح الجانبين.

وأكد أن كوريا الجنوبية أصبحت أول دولة يتم إعفاء منتجاتها من الصلب، من الرسوم الجمركية، من بين الدول الاثنتي عشرة في قائمة الدول الخاضعة للرسوم الجمركية التي قررت الولايات المتحدة فرضها.

وأضاف أنه قد تم التخلص من عدم اليقين السائد في التجارة والاستثمارات، والعناصر الكامنة للخلافات بين سيول وواشنطن، كما تم تعزيز علاقات التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن من خلال المفاوضات الأخيرة.

كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع يوم الثامن من شهر مارس الجاري على قرار يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من الصلب.

وبالتالي، عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الصلب، بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بتعديل اتفاقية التجارة الحرة.

ونجحت كوريا الجنوبية في هذه المفاوضات في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي على إعفاء منتجات الصلب الكورية من الرسوم الجمريكية الأمريكية ، وذلك مقابل تمديد فترة فرض الرسوم الجمركية على سيارات البيك آب الكورية لمدة 20 عاما، والسماح لكل شركة أمريكية السيارات بتصدير 50 ألف سيارة على الأكثر سنويا لكوريا الجنوبية، أي ضعف الحجم الحالي.

كما وافقت كوريا الجنوبية على تخفيض حجم صادراتها من منتجات الصلب للولايات المتحدة هذا العام ب26% مقارنة بالعام الماضي.

