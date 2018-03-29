الحكومة توسع استثماراتها لخلف فرص عمل للشباب في العام القادم

وافق مجلس الوزراء الكوري اليوم الاثنين على التوجيهات الخاصة بإعداد الميزانيات العامة لعام 2019.

وبموجب هذه التوجيهات، سيتم زيادة إجمالي الإنفاق الحكومي للعام القادم أكثر من 5.7%، وهي النسبة التي تم وضعها بناء على خطة الإدارة المالية متوسطة المدى للفترة بين عام 2017 وعام 2021، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تمكين عامة الشعب من الشعور بتحسن في جودة حياتهم.

كما سيتم تركيز إنفاق ميزانية العام القادم على أربعة مجالات، وهي: خلق فرص عمل جديدة للشباب، ومواجهة انخفاض معدل الولادة وزيادة الشيخوخة، والنمو الابتكاري، بالإضافة إلى سلامة الشعب.

وسيتم إرسال توجيهات ميزانية العام القادم إلى الوزارات والهيئات الحكومية في موعد أقصاه الثلاثين من مارس الجاري، حيث ستقوم بإعداد مشروعات لميزانياتها للعام القادم، وتقديمها إلى وزارة المالية في موعد أقصاه يوم الخامس والعشرين منن مايو القادم.

وتخطط وزارة المالية لتقديم مشروع للميزانية الحكومية لعام 2019 إلى البرلمان في موعد أقصاه الثاني من شهر سبتمبر القادم للمصادقة عليه.

الجدير بالذكر أن قيمة الميزانية الحكومية لهذا العام تبلغ 428 تريليونا و800 مليار وون، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة ميزانية العام القادم 453 تريليون و300 مليار وون.

وتقضي التوجيهات بخلق أسواق ووظائف جديدة، من خلال تقديم الدعم للصناعات الريادية المستقبلية الرئيسي، بما فيها صناعات الطائرات بدون طيار "الدرون" والسيارات ذات القيادة الذاتية.

كما تقضي بزيادة الاستثمارات المالية في تعزيز القيم الاجتماعية ، ومنها حماية الضعفاء اجتماعيا، وحماية البيئة.

