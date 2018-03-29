الرئيس الكوري يحضر حفل افتتاح المفاعل النووي الأول لمحطة براكة

في اليوم الثاني من زيارته الرسمية للإمارات العربية المتحدة، التي تستغرق ثلاثة أيام، حضر الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين حفل افتتاح المفاعل النووي الأول في محطة براكة للطاقة النووية، في الإمارات العربية المتحدة، والذي تم بناؤه بتقنية كورية.

وفي اليوم الأول من هذه الزيارة، عقدت أمس الأحد محادثات القمة بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" والشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتم في هذه القمة التوصل إلى اتفاق على رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية الخاصة.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة استشارية مشتركة على مستوى نائب وزير للشؤون الخارجية والدفاعية، وتفعيل الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجيتهما.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين عام 1980، وتطورت علاقات التعاون بينهما في شتى المجالات، خاصة في مجالات الطاقة والإنشاءات والوحدات الصناعية.

وقد تم رفع هذه العلاقات إلى مستوى علاقات شراكة استراتيجية، بعد أن قررت الإمارات العربية المتحدة عام 2009 بناء مفاعلات نووية فيها بتقنية كورية، وهو ما أدى إلى أن تشمل العلاقات بين البلدين مجالات الدفاع والصناعات العسكرية، إلى جانب المجالات الصحية والطبية.

وبالمقابل، قررت الحكومة الكورية نشر وحدة "أخ" العسكرية الكورية في الإمارات لتقديم التدريبات العسكرية لجنود القوات الخاصة الإماراتيين.

وفي هذا السياق، قامت حكومة الرئيس "مون جيه إين" برفع شكوكها في وجود مذكرة تفاهم عسكرية سرية بين كوريا والإمارات، داعية إلى ضرورة إلغاء المذكرة الأمر الذي تسبب في زيادة خلافات بين الحكومتين الكورية والإماراتية.

وضمن الجهود الرامية إلى حل هذه المشتركة جرى تبادل الزيارات بين المبعوثين الكوري والإمارتي حيث نجح البلدان في حلها ورفع مستوى العلاقات بينهما في نهاية المطاف.

وفي أثناء حضوره حفل افتتاح المفاعل النووي في محطة براكة، التقى الرئيس الكوري "مون" بالعمال الكوريين الجنوبيين الذين يقومون ببناء المفاعلات النووية هناك.

وكانت كوريا الجنوبية قد حصلت عام 2009 على صفقة بلغت قيمتها حوالي 19 مليار دولار، لبناء أربعة مفاعلات نووية، تصل طاقة كل منها إلى 5.6 غيغاواط، في محطة البراكة النووية بالإمارات العربية المتحدة، حتى عام 2020.

