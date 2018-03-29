عودة الرئيس مون إلى البلاد بعد إنهاء زيارته إلى فيتنام والإمارات

عاد الرئيس "مون جيه إين" إلى البلاد اليوم بعد أن أنهى جولة شملت فيتنام والإمارات.

وقد وصل "مون" إلى مطار سيول بالطائرة رقم واحد التابعة للسلاح الجوي في حوالي الساعة الثامنة إلإ ثلث صباح اليوم. وقد اكتسبت زيارته إلى فيتنام معنى خاصًّا من حيث ضمان قاعدة للسياسة الجديدة نحو الجنوب. وفي اليوم الأول من زيارته زار "مون" المنتخب الفيتنامي لكرة القدم، الذي يقوده المدرب الكوري "بارك هانغ سو"، لتعزيز عناصر الصداقة بين شعبي البلدين. وفي مؤتمر قمة عقده مع نظيره الفيتنامي "زون داي كوانغ" يوم 23 من هذا الشهر، تبنى الطرفان "البيان الكوري الفيتنامي المشترك نحو المستقبل"، الذي يتمحور حول زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020. كما اتُّفق في القمة على تنظيم اللقاءات السنوية بين وزيري خارجية البلدين، إلى جانب العمل على تبني بيان رؤية مشتركة بين وزارتي دفاع البلدين.

وتكتسب زيارة الرئيس مون إلى الإمارات والتي بدأت منذ يوم 24 من هذا الشهر أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين. وفي مؤتمر قمة عقده مع ولي العهد الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان" اتفق الجانبان على ترقية علاقات الشراكة الاستراتيجية، التي أقيمت بمناسبة فوز كوريا بعقد المفاعلات النووية في براكة في عام 2009، إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن كوريا لم تبرم هذا النوع من العلاقات حتى الآن سوى مع الهند وإندونسيا. كما تمت تسوية مسألة مذكرة التفاهم العسكرية السرية التي أثارت جدلا بين البلدين. كما اتفاق الجانبان على تشكيل جهاز تشاوري "اثنين زائد اثنين"، للدبلوماسية والدفاع، على مستوى نائب وزير، مما يشير إلى إرساء قاعدة لمناقشة الشؤون الأمنية الراهنة الدقيقة.

بالإضافة إلى ذلك حضر الرئيس مون المراسم الخاصة للانتهاء من عملية إنشاء المفاعل النووي رقم واحد في براكة. ومن المقرر أن تقوم الشركات الكورية بإنشاء 4 مفاعلات نووية حتى عام 2020.

وقد قدرت الإمارات تقديرًا عاليًا القدرة التكنولوجية الكورية، في مجال المفاعلات النووية، ووعدت بدعم الجهود الكورية للفوز بالعقد الخاص بالمفاعلات النووية في السعودية. كما زار "مون" وحدة "آخ" العسكرية المرابطة في الإمارات تشجيعا للجنود الكوريين هناك.

