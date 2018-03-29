زيارة غير رسمية للزعيم الكوري الشمالي إلى الصين

صرحت كوريا الشمالية اليوم، من خلال وكالة جوسون الكورية الشمالية للأنباء، أنَّ الزعيم "كيم جونغ وون" قام بزيارة إلى الصين. وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية إنَّها تلقت إخطارًا بهذه الزيارة من قبل الصين مسبقًا.

وقد أفادت الوكالة الكورية الشمالية أنَّ الزعيم "كيم" قام بزيارة غير رسمية، إلى الصين، خلال أيام 25 و28 من هذا الشهر؛ تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وقد رافقت "كيم" في تلك الزيارة زوجته "لي سول جو"، ونواب رئيس حزب العمل "تشيه ليونغ هيه" و"بارك كوانغ هو" و"كيم يونغ تشول"، ووزير الخارجية "لي يونغ هو"، ونائبا مدير حزب العمل "جو يونغ ون" و"كيم بيونغ هو".

وجرت المباحثات بين الزعيمين في مقر حزب المؤتمر الشعبي ببكين يوم 26 من هذا الشهر. وقالت الوكالة إنهما تبادلا آراءهما حول عدد من القضايا المهمة، بما فيها تطوير العلاقات الودية بين البلدين والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد "كيم" على ضرورة تثبيت الصداقة من خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بين البلدين وتعزيز التواصل الاستيراتيجي والتعاون الاستيراتيجي والتكتيكي، من أجل ترسيخ التضامن والتعاون بين البلدين.

ومن جانبه، قدَّر الرئيس الصيني "شي" أن التغيرات الإيجابية التي حدثت مؤخرا في الوضع في شبه الجزيرة الكورية جاءت نتيجة للقرار الاستراتيجي الذي اتخذه "كيم" والجهود المثمرة التي بذلها حزب العمل والسلطات في كوريا الشمالية.

وذكرت الوكالة أيضا أن الزعيم "كيم" وجه دعوة إلى "شي" للقيام بزيارة إلى كوريا الشمالية، وقد قبل "شي" تلك الدعوة.

وبحسب التقارير الصحفية الصينية، فقد أكد الزعيم "كيم" على إرادته للتخلي عن الأسلحة النووية. فطبقا لشبكة "سي سي تي في" ووكالة شينهوا الصينية للأنباء، قال "كيم" إن التركيز على نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية يتمثل في الموقف الكوري الشمالي الثابت والمستمر، حسب وصايا الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ " و"كيم جونغ إيل". وأضاف أنه يمكن حل قضية الأسلحة النووية، إذا اتخذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الخطوات ذات الصلة تدريجيًّا.

ويرى المحللون أن زيارة كيم إلى الصين جاءت بشكل مفاجئ وسريع نتيجة لتطابق التفاهم الاستراتيجي بين البلدين. ويذكر أن الصين كانت تشعر بالتهميش في مرحلة الحوارات الأخيرة بين الكوريتين والولايات المتحدة بحيث أصبحت في حاجة إلى التدخل الفعال فيها. أما كوريا الشمالية فقد احتاجت إلى تقريب المسافة مع الصين لتصبح الصين مساندا وثيقًا لها في الحوارات. وبهذا يمكن القول إنه تم تكوين هيكل من التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي مقابل التحالف الكوري الشمالي والصيني في مرحلة الحوارات.

