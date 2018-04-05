رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يقوم بزيارة لكوريا الشمالية

وصل أمس الخميس إلى بيونغ يانغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" والوفد المرافق له في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وفي أثناء إقامته في كوريا الشمالية، سيعقد "باخ" اجتماعات مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية، لبحث القضايا المتعلقة بمشاركة كوريا الشمالية في مزيد من الأحداث الرياضية الدولية.

ومن بين تلك الأحداث الرياضية، أولمبياد طوكيو الصيفية عام 2020، وأولمبياد بكين الشتوية عام 2022، ودورتا الألعاب الأولمبية للشباب، اللتان ستقامان عامي 2020 و2022. وذلك بعد المشاركة الناجحة للرياضيين الكوريين الشماليين في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية التي أقيمت في شهر فبراير الماضي.

وكانت اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية قد وجهت دعوة ل"توماس باخ" لزيارة بيونغ يانغ، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، في لوزان بسويسرا في شهر يناير الماضي.

وكان في استقبال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" العضو الكوري الشمالي في المجلس التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية "تشانغ أونغ" ووزير الرياضة الكوري الشمالي "كيم إيل كوك".

ولم يتضح بعد جدول أعمال "باخ" في بيونغ يانغ، ولكن هناك احتمال لاجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وأكد "باخ" على أهمية الحياد السياسي للجنة الأولمبية الدولية مشيرا إلى أن محادثاته مع المسؤولين الكوريين الشماليين ستقتصر على المجالات الرياضية.

