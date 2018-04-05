اليابان تلزم المدارس الثانوية بتعليم طلابها ملكية اليابان جزر دوكدو

قررت الحكومة اليابانية إلزام المدارس الثانوية بتعليم طلابها ملكية اليابان لجزر دوكدو. وردا على ذلك، أدانت الحكومة الكورية بشدة هذا القرار الياباني، ودعتها إلى سحبه فورا.

وقد قامت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة بنشر توجيهات تعليمية للمدارس الثانوية في الجريدة الحكومية، تقضي بتعليم طلابها أن جزر دوكدو تابعة للأراضي اليابانية.

وسيتم استخدام التوجيهات التعليمية الجديدة في تأليف الكتب المدرسية للمدارس الثانوية في اليابان، ويتوجب على المدرسين الالتزام بها عند تعليم الطلاب، نظرا لأنها وُضِعت بناء على قانون التعليم المدرسي.

وبهذا، تم وضع الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله تعليم الطلاب ما يتعلق بملكية جزر دوكدو، في جميع المراحل التعليمية اليابانية، بطريقة مشوهة.

وفي الواقع، كانت الحكومة اليابانية قد قامت بتعزيز المناهج التعليمية المتعلقة بملكية اليابان جزر دوكدو من خلال التوجيهات التعليمية والكتب المدرسية منذ عام 2008.

وفي عام 2014، نشرت الحكومة اليابانية دليلا للتوجيهات التعليمية يلزم المدرسين بتعليم الطلاب بملكية اليابان جزر دوكدو.

وبناء على هذه الدعوى، أصبحت معظم الكتب المدرسية اليابانية، أي 19 كتابا من 24 كتابا للمدارس الثانوية، تضم محتويات تدعى أن جزر دوكدو هي جزء من الأراضي اليابانية.

كما تدعي اليابان في التوجيهات التعليمية أن جزر "شينكاكو" باليابانية، أي جزر "دياويو" بالصينية المتنازع عليها مع الصين، تابعة للأراضي اليابانية.

ويمكن القول إن اليابان شنت استفزازات سيادية ضد كوريا الجنوبية والصين بشكل متزامن.

ويرجع السبب في ذلك إلى ميل رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إلى الجناح اليميني بشأن القضايا الإقليمية منذ تنصيبه، وانخفاض نسبة تأييده في اليابان نتيجة لتورطه في فضيحة محسوبية وتستر على فساد.

ويرى المراقبون أن الاستفزازات الإقليمية اليابانية قد تتسبب في زيادة عزلة اليابان، وسط خلق جو لإجراء حوارات في شبه الجزيرة الكورية.

