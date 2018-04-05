السلاح الجوي الكوري يحوز أول مقاتلة شبح "إف-35 إي" رقم 1

حاز السلاح الجوي الكوري أول مقاتلة شبح "إف-35 إي" رقم واحد بالأمس، بحيث أقيمت فعالية خاصة في مصنع تابع لمؤسسة "لوكهيد مارتن"، في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، صباح أمس بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يتم إنتاج 6 مقاتلات من هذا النوع في غضون هذا العام، بدءا بالمقاتلة رقم واحد. بحيث ستستخدم في تدريب الطيارين وفنيِّي الصيانة الكوريين في قاعدة لوك في ولاية أريزونا الأمريكية. وسيبدأ تسليمها إلى البلاد في شهر مارس من عام 2019، ومن المقرر أن يتم نشر 40 مقاتلة شبح إجماليا في القواعد الجوية المحلية بحلول عام 2021.

وبهذا سيتم تعزيز قدرة الردع الكورية الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية. والجدير بالذكر أن مقاتلات الشبح لا يمكن الكشف عنها من طرف رادرات العدو. ولهذا فإنها تتمكن من ضرب المنشآت الرئيسية في كوريا الشمالية بشكل منفرد، دون مساعدة عسكرية خارجية.

وقال "سونغ يونغ مو" وزير الدفاع الكوري إن إدخال المقاتلات سيتيح الفرصة لتطوير قدرة العمليات العسكرية المشتركة للسلاحين الجويين الكوري والأمريكي، وتعزيز قدرة السلاح الجوي الكوري على دعم العمليات الأرضية.

وتعد مقاتلة الشبح من طراز "إف-35 إي" من الجيل الخامس من مقاتلات الشبح، وتبلغ أقصى سرعة لها 1.8 ماخ، ويبغ نطاق أعمالها العسكرية ألفا و93 كيلومترا، كما أنها مزوَّدة بصواريخ جو جو وبالذخائر الهجومية المباشرة المشتركة والقنابل الموجهة الدقيقة وغيرها، بحيث لا يمكن الكشف عنها بسهولة من قبل أجهزة الاستطلاعات الإلكترونية للعدو. مما يعني أن هذه المقاتلات تستطيع الاختراق في عمق الأراضي الكورية الشمالية وضرب المنشآت الرئيسية فيها والعودة إلى البلاد سالمة.

