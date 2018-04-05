بيان مشترك كوري أمريكي حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة بينهما

أخذ الاتفاق الكوري الأمريكي على تعديل اتفاقية التجارة الحرة بينهما والعفو عن الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الصلب الكورية طابعا رسميا، من خلال إصدار وزيري تجارتهما بيانا مشتركا. حيث أصدر وزير التجارة الكوري "كيم هيون جونغ " والممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايت هايزر" بيانا مشتركا بالأمس. وأعلن البيان أن البلدين توصلا إلى اتفاق مبدئي على الشروط العامة لتعديل الاتفاقية، كما صرح أن الولايات المتحدة وافقت على شرط إعفاء كوريا عن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية من الصلب. وأضاف أن الاتفاق بخصوص منتجات الصلب سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو من عام 2018. وأوضح البيان أن مفاوضي البلدين يضعون اللمسات الأخيرة على شروط اتفاقية التجارة الحرة الكورية والأمريكية. كما أوضح أنه يجب أن تمر البنود ذات الصلة بالإجراءات المحلية في البلدين، قبل دخولها حيز التنفيذ.

صرح البيان المشترك أيضا أن الاتفاق يتناول مختلف الشؤون المتعلقة بالاستثمار والإجراءات الجمركية وتجارة السيارات وإنقاذ التجارة. كما أوضح أنه تم تحقيق تقدم إضافي، بهدف تنفيذ الاتفاقية بسلاسة، في مجالات الأدوية الطبية والإجراءات الجمركية والغزل والنسيج.

وقدر الجانبان بأن هذا الاتفاق يمثل تقدما مهما في تطوير التبادلات التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وصرحا بأن ذلك يقوم على أساس العلاقات الأمنية القوية وغير المتغيرة بين البلدين.

بهذا قد انتهت الشؤون الخاصة بتعديل اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية والرسوم الجمركية الخاصة بالصلب رسميا، مما أبقى مجال الترتيبات العملية.

