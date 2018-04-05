افتتاح الجلسة البرلمانية الاستثنائية لشهر أبريل

افتتح البرلمان الكوري اليوم الاثنين جلسته غير العادية لشهر أبريل ، والتي تستمر لمدة شهر.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة مواجهة شديدة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية حول المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية الخاصة بخلق فرص عمل جديدة للشباب والتي تصل قيمتها إلى 4 تريليونات دولار، وإجراء تعديل على الدستور.

وسيلقي رئيس الوزراء "لي ناك يون" خطابا أمام البرلمان يوم التاسع من شهر أبريل الجاري حيث سيقدم فيه شرحا لنواب البرلمان حول مشروع الميزانية التكمليمية ، وسيؤكد فيه على أهمية المصادقة عليه لحل مشكلة البطالة للشباب.

وسيعقد البرلمان جلسة استجواب للهيئات الحكومية خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من أبريل ، كما سيعقد جلسة عامة للمصادقة على مشروعات القوانين المعلقة خلال الفترة من التاسع عشر وحتى السادس والعشرين من أبريل.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الكوري "مون جيه إين" خطابا في البرلمان خلال انعقاد الجلسة الاستثنائية ، يطالب فيه الأحزاب السياسية بدعم الجهود الرامية إلى إجراء تعديل على الدستور.

وفيما يخص الميزانية التكميلية، دعا الحزب الديمقراطي الحاكم الأحزاب المعارضة إلى دعم الميزانية الإضافية لحل مشكلة البطالة للشباب، حيث وصف هذه المشكلة بأنها بمثابة كارثة.

أما حزب كوريا الحرة المعارض الكبير فوصف محاولة الحكومة لتخصيص التكميلية بأنها تستهدف تحقيق انتصار الحزب الحاكم في الانتخابات الإقليمية المرتقبة التي ستجري في شهر يونيو القادم.

وعبر حزب المستقبل المعارض الصغير عن معارضته لخلق فرص عمل جديدة باستخدام العائدات الضريبية التي يتم جمعها من عامة الشعب.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أيضا مواجهة شديدة بشأن إجراء تعديل على الدستور نظرا للفجوة الكبيرة في وجهات نظر الأحزاب السياسية حيث سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بينها خلال شهر أبريل ليتم الاستفتاء الوطني بذلك الشأن بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية في يونيو القادم.

