كيم جونغ أون يحضر حفلا موسيقيا للفنانين الكوريين الجنوبيين

حضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حفلا موسيقيا قدمه الفريق الموسيقي الكوري الجنوبي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم كوري شمالي حفلا موسيقيا للفنانين الكوريين الجنوبيين.

ويمكن ترجمة حضوره الحفل إلى تحركاته الهادفة إلى تهيئة الجو للحوار بين الكوريتين.

ومن جانبه ، عبر مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية عن توقعاته بأن يسهم حضور الزعيم "كيم" الحفل الموسيقي الكوري الجنوبي في تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وكان في رفقة الزعيم "كيم" في زيارته للمسرح الكبير في بيونغ يانغ أمس الأحد، زوجته "لي سول جو" وعدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بمن فيهم شقيقته ونائبة رئيس حزب العمال الحاكم "كيم يوه جونغ"، ورئيس مجلس الشعب الأعلى "كيم يونغ نام"، ورئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن "لي سون كوان" ووزير الثقافة "بارك تشون نام".

وفور وصول الزعيم "كيم" إلى المسرح، تبادل التحيات مع وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري الجنوبي "دو جونغ هوان" ورئيس الفريق الموسيقي الكوري الجنوبي "يون سانغ"، وقال إنه حضر حفل أمس بدلا من الحفل الموسيقي الثاني المشترك بين الكوريتين الذي من المقرر إقامته غدا الثلاثاء بسبب جدول أعماله المشغول.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم "كيم جونغ أون" قد توجه إلى كواليس المسرح لالتقاط صور تذكارية مع الفنانين الكوريين الجنوبيين حيث عبر عن أمله في أن يكون الحفل الغنائي الكوري الجنوبي فرصة لإظهار التجانس الموحد بين الشعبين الكوريين الجنوبي والشمالي.

ومن بين الفنانين الكوريين الجنوبيين المشاركين في حفل بيونغ يانغ، 10 من المطربين والمطربات ، بالإضافة إلى فرقة "ريد فيلفت" النسائية للكي بوب ، حيث قاموا بأداء 26 أغنية.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها فريق فني كوري جنوبي بتقديم عرض له في بيونغ يانغ منذ الحفل الغنائي الذي قدمه المطرب "تشو يونغ بيل" عام 2005.

