الرئاسة الكورية تشرح أسلوب نزع الأسلحة النووية على نحو شامل ومرحلي

قيل إن "أسلوب نزع الأسلحة النووية على نحو شامل ومرحلي" الذي يسعى إليه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" يختلف عن أسلوب التاسع عشر من سبتمبر. بحيث يعني أسلوب مون أنه يعمل على التوافق على المسألة الرئيسية في إطار كبير منذ البداية.

وشرح مسؤول كبير في الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم "أسلوب نزع الأسلحة النووية على نحو شامل ومرحلي" وهو الأسلوب الذي يتبناه الرئيس مون. تجدر الإشارة إلى أن أسلوب التاسع عشر من سبتمبر عبارة عن أسلوب خاص لنزع الأسلحة النووية في النهاية عبر المراحل المفصلة. وبالمقابل يسعى أسلوب مون إلى التوافق حول المسألة الرئيسية منذ البداية.

وأكد هذا المسؤول على أن الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أمر أهم من الحوار بين الكوريتين في الوقت الحاضر. وقال إن أسلوب مون يختلف عن أسلوب التاسع عشر من سبتمبر بأن القمتين الكورية الشمالية والأمريكية تلتقيان منذ البداية من أجل تحقيق التوافق في إطار كبير بشأن المسألة الرئيسية المتمثلة في نزع الأسلحة النووية وضمان الأمن مشيرا إلى أن أسلوب التاسع عشر من سبتمبر كان يعمل على نزع الأسلحة النووية في النهاية عبر المراحل المفصلة في إطار المباحثات السداسية.

يذكر أن البيان المشترك للتاسع عشر من سبتمبر تم تبنيه من خلال اتفاق أطراف المباحثات السداسية في الجولة الرابعة في بكين في عام 2005. ويتمركز البيان على ضمان الأمن وإمدادات الطاقة مقابل تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية. ولكن البيان لم يتحقق نتيجة للخلاف حول أسبقية نزع الأسلحة النووية أو إمدادات الطاقة.

بالرغم من أن الجانب الأمريكي لم يطرح بعد أسلوبا خاصا لحل القضية النووية الكورية الشمالية إلا أن الصوت الذي ينادي بحل القضية على الطريقة الليبية يرتفع داخل وخارج الحكومة الأمريكية. وتتمركز الطريقة الليبية على نزع الأسلحة النووية سابقا وتقديم التعويضات لاحقا.

ولكن تسرب الكلام عن وجود الصعوبات باستخدام الطريقة الليبية من قبل الرئاسة الكورية الجنوبية مما أثار قلقا من حدوث شق في التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ومن المرجح أن كوريا الشمالية تحاول تقسيم مراحل نزع الأسلحة النووية إلى أبعد الحدود من أجل الحصول على التعويضات والضمانات في كل مرحلة.

وقد أشار مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية إلى أن ليبيا لم تشهد أيضا نزع الأسلحة النووية ورفع العقوبات بدفعة واحدة مما يعني أن الحل على الطريقة الكورية الشمالية سيكون بين الطريقة الإيرانية والطريقة الليبية.

