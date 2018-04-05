عودة الفرقة الفنية الكورية الجنوبية إلى البلاد من بيونغ يانغ

عادت الفرقة الفنية الكورية الجنوبية وفريق استعراض التايكوندو الجنوبي إلى البلاد اليوم بعد أن قدموا عروضهم بنجاح في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية، حيث غادروا بيونغ يانغ بطائرة خاصة صباح الساعة الثانية والدقيقة الثانية والخمسين من صباح اليوم ووصلوا إلى مطار إنتشون في الساعة الرابعة إلا ثلث.

وقد ترأس أعضاء الوفد وزير الثقافة والرياضة الكوري الجنوبي "دو جونغ هوان". واستقبل أعضاء الوفد في المطار حوالي مائتي مراسل والعشرات من محبيهم من الجمهور.

أعرب المخرج الموسيقي للفرقة الفنية " يون سانغ" عن شعوره قائلا بأن جميع أعضاء الوفد تعجبوا تعجبا كبيرا لا يعتقدون بأنه واقع. تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الفنية الكورية الجنوبية عادرت بطائرة خاصة يوم 31 من الشهر الماضي بحيث وصلت إلى بيونغ يانغ عبر الخط الجوي الغربي المباشر لتقديم العرضين في بيونغ يانغ. وفي الأول من هذا الشهر قدمت عرضا منفردا تحت شعار "الربيع يأتي" للإعراب عن التطلعات إلى السلام والتعاون بين الكوريتين. كما قدم فريق استعراض التيكوندو عرضين هناك.

الجدير بالذكر أن هذه العروض تعد الأولى من نوعها منذ 13 عاما، بعد العرض الموسيقي الذي قدمه المطرب "جو يونغ بيل" في عام 2005. وتكونت الفرقة الفنية من 11 فرقة موسيقية بحيث قدمت 26 أغنية عابرة للكوريتين وللأجيال.

وقد حضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ عون" وزوجته إلى العرض الأول للفرقة، حيث اقترح كيم تنظيم عرض آخر في سيول بعنوان "أتى الخريف".

علاوة على ذلك أبدى الجانب الكوري الشمالي نوعا من المرونة يختلف عن السابق بحيث أسرع إلى نشر الأخبار عن العروض الفنية. كما اعتذر عن منع المراسلين الكوريين الجنوبيين من تغطية الأخبار فورا، وقدم إليهم هواتف محمولة وشبكة الإنترنت وغيرها من الخدمات. وتترجم هذه الحركات إلى إرادة الجانب الكوري الشمالي للحفاظ على مرحلة التصالح قبل انعقد مباحثات القمة بين الكوريتين في نهاية هذا الشهر.

