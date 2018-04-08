حصة الاستهلاك المدني من إجمالي الناتج المحلي تسجل أدنى مستوى

سجلت حصة الاستهلاك المدني من إجمالي الناتج المحلي أدنى مستوى في العام الماضي نتيجة لعدم الاستقرار الوظيفي وزيادة معدل الشيخوخة بوتيرة سريعة.

وطبقا لما ذكره البنك المركزي الكوري، بلغت هذه الحصة 48.1% في العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.6% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ عام 1970 الذي بدأ فيه جمع الإحصاءات ذات الصلة.

وكانت حصة الاستهلاك المدني من إجمالي الناتج المحلي قد تراوحت بين 70% و80% في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، ثم بدأت تنخفض بشكل تدريجي لتبلغ 53.8% عام 2000.

وفي عام 2002 ، ارتفعت الحصة لتصل إلى 55.5% ، ولكن شهدت في العام التالي انخفاضا مرة أخرى ، واستمرت ظاهرة الانخفاض منذ ذلك الوقت لحد الآن.

وقلت الحصة لأول مرة عن 50% عام 2015 لتصل إلى 49.3% ، ثم 48.7% عام 2016، و48.1% في العام الماضي.

ويمكن القول إنه من الطبيعي أن تنخفض حصة الاستهلاك المحلي من إجمالي الناتج المحلي نتيجة لزيادة حجم الاستثمارات والتجارة الناجمة عن النمو الاقتصادي.

ولكن خصائص الانخفاض الأخير لهذه الحصة تختلف عما كانت عليه في السابق بحيث يرجع السبب في الانخفاض الأخير إلى انخفاض حجم الاستهلاك المدني نفسه وليس لأسباب أخرى.

وسبق أن ذكرنا أن السبب الرئيسي لانخفاض الاستهلاك المدني يرجع إلى عدم الاستقرار الوظيفي وزيادة معدل الشيخوخة.

وفي الواقع، شهد معدل الدخل الأسري الحقيقي انخفاضا خلال الفترة من الربع الرابع من عام 2015 وحتى الربع الثالث من العام الماضي، وسجل زيادة لأول مرة في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 1.6%.

بالإضافة إلى ذلك ، تسببت زيادة عدد المسنين أيضا في انخفاض حجم الاستهلاك المدني نتيجة لقيامهم بتوفير المال استعدادا لشيخوختهم.

