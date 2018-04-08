الذكرى السبعون على اندلاع الانتفاضة المدنية في جزيرة جيجو

شارك الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء حفل إحياء الذكرى السنوية السبعين لضحايا الانتفاضة المدنية الدموية التي اندلعت في جزيرة جيجو الكورية عام 1948.

وكان سكان جزيرة جيجو الموالين للجناح اليميني قد نظموا مظاهرات في الأول من شهر مارس عام 1947 ضد الانتخابات كانت من المقرر إجراؤها في شهر مايو آنذاك، والتي سعت إلى إقامة حكومة منفصلة في الجزء الجنوبي من كوريا، وقامت الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين الأمر الذي أدى إلى اندلاع الانتفاضة المدنية في الثالث من شهر أبريل عام 1948.

وقد أسفرت هذه الانتفاضة عن مقتل عدد كبير من المتظاهرين المدنيين على أيدي الحكومة العسكرية التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وفي عام 2000 ، تم سن قانون خاص باكتشاف الحقائق المتعلقة بالانتفاضة ورد الاعتبار للضحايا. وأثبتت نتائج التحقيقات أن عدد الضحايا المدنيين يبلغ حوالى 15 ألف شخص وأن عدد قتلى الجنود والشرطيين يبلغ 320 شخصا.

وقد اعترف الرئيس الأسبق "روه مو هيون" عام 2003 بأن مقتل عدد كبير من المتظاهرين المدنيين قد تم بأيدي السلطة الوطنية وقدم اعتذارا عن ذلك.

وقد تم تعيين الثالث من أبريل يوما وطنيا منذ مارس عام 2014.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس كوري في حفل إحياء ضحايا الانتفاضة بعد الرئيس الأسبق "روه مو هيون" الذي حضر الحفل عام 2006.

وأكد الرئيس "مون جيه إين" في كلمة ألقاها في الحفل أن حقائق الثالث من أبريل تعتبر أمرا تاريخيا لا يمكن لأحد إنكاره، معربا عن اعتذاره عن الآلام الناجمة عن العنف الحكومي، وتقديره للجهود المبذولة للكشف عن الحقائق المتعلقة بانتفاضة الثالث من أبريل.

كما أكد على أهمية أن تتحمل الحكومة المسؤولية عن إيجاد حل جذري للقضايا المتعلقة بالانتفاضة ، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة للثعور على جثث الضحايا وتقديم الدعم لأسر الضحايا والناجيين الذين مازالوا على قيد الحياة، وستبحث مع البرلمان حول إمكانية تقديم تعويضات للضحايا.

