تكوين فريق عمل لحل أزمة النفايات البلاستيكية

شهدت كوريا مؤخرا تكوين فريق عمل خاص لحل ما يسمى بأزمة النفايات البلاستيكية. ومن المتوقع أن يعمل الفريق على حل الأزمة من خلال إيجاد مختلف السبل بما فيها إنفاذ المنتجات المصنوعة من المواد القابلة لإعادة التدوير إلى الخارج وتطوير المنتجات القابلة لإعادة التدوير.

وعقدت وزارة البيئة اليوم أول اجتماع لفريق العمل بالتعاون مع الأجهزة والشركات ذات الصلة. وقد نشأت أزمة النفايات البلاستيكية بسبب رفض الشركات الخاصة بإعادة التدوير جمعَ النفايات البلاستيكية. ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض أسعارها نتيجة لامتناع الصين عن استيرادها.

وردا على ذلك أقبلت وزارة البيئة المحلية على إعداد وسائل التعامل معه من خلال الإشراف على فريق العمل.

ظلت عملية تصدير المنتجات الخاصة لإعادة التدوير وغيرها من الإنفاذ إلى الخارج تجري بقيادة المركز الكوري لدعم توزيع الموارد القابلة للتدوير. ولكن الخطوة الصينية أسفرت عن تولي الحكومة زمام الأمور بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة.

ويعمل فريق العمل في المقام الأول على التنفيس عن شركات إعادة التدوير المحلية التي تواجه إغلاق أسواقها في الخارج. وذلك ممن خلال الإنفاذ إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا بما فيها فيتنام.

ولا يركز الفريق على بيع منتجات إعادة التدوير المحلية في الخارج فقط بل يعمل على قدم وساق على تطوير التقنيات الجديدة ذات الصلة. فعلى سبيل المثال ينوي تطوير مواصفات المعايير الجماعية التي يمكن لصناعة إعادة التدوير استخدامها.

من ناحية أخرى، ارتفعت أصواتٌ لإعادة النظر في كمية مواد التغليف البلاستيكية بمناسبة أزمة النفايات البلاستيكية. وتبين أن كمية الاستخدام المحلي من الأكياس البلاستيكية بلغت 420 كيسا للفرد الواحد في عام 2015. ويشار إلى أن الكمية بلغت 4 أكياس فقط في فنلندا و250 كيسا في اليونان و70 كيسا في ألمانيا. ويقال إنه من المهم تقليل استخدامها إلى حد كبير إلى جانب أهمية تصدير وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية.

