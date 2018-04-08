ما وراء الأخبار (الخميس 5 أبريل 2018)

الحكومة توافق على ميزانية إضافية لفرص عمل الشباب

عقدت الحكومة اليوم اجتماعا مؤقتا لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء "لي ناك يون" حيث وافقت على ميزانية إضافية تبلغ قيمتها 3 تريليونات و900 مليار وون. ومن المقرر أن يتم استخدام تريليونين و900 مليار وون لإيجاد فرص عمل للشباب، لتوظيف حوالي 50 ألف شاب. ومن المتوقع أن يستخدم تريليون واحد في مقاطعتي جنوب كيونغ سانغ وشمال جولا ومدينة أولسان التي تعاني من الركود الشديد في الإنتاج والتشغيل.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء "لي" كلمة أمام البرلمان من أجل التأكيد على ضرورة موافقته على مشروع الميزانية الإضافية. وقد جاء المشروع لمساندة خطة إيجاد فرص عمل الشباب والتي أعلن عنها في الجولة الخامسة للجنة فرص العمل يوم 15 من الشهر الماضي. وتتمركز الخطة على الدعم الشامل لتكوين دخل وإسكان وممتلكات الشباب الذين يحصلون على فرص العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة. فعلى سبيل المثال يتم تقديم الدعم المالي الذي تبلغ قيمته تسعة ملايين وون سنويا خلال 3 سنوات عن كل شاب يحصل على فرصة عمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من أجل رفع مستوى الرواتب البدائية في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستواها في الشركات الكبيرة. وبعد الحصول على فرص العمل يتم إعفاؤهم عن ضريبة الدخل خلال خمس سنوات بعد الحصول على العمل فيها. كما سيتم تقديم قرض خاص لاستئجار البيوت بقيمة 1.2% من سعر الفائدة السنوي إليهم خلال 4 سنوات بحدود 35 مليون وون. كما سيتم تطبيق نظام يلزم الحكومة بدفع 30 مليون وون إلى أولئك الذين جمعوا 6 ملايين وون خلال 3 سنوات وهم يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تكميل الحكومة بـ 24 مليون وون.

بالإضافة إلى ذلك، تم في المشروع إدراج خطة لتوجيه الشباب إلى بناء حوالي 120 ألف مشروع خاص سنويا من خلال زيادة الدعم المالي والميزات الضريبية.

ولكن من المتوقع أن يواجه مشروع الميزانية الإضافية صعوبات في الحصول على موافقة البرلمان بسبب اعتراض المعسكر المعارض. ويصر الحزب الديمقراطي الحاكم على ضرورة تخصيص الميزانية الإضافية للتغلب على أزمة التشغيل بينما يعترض المعسكر المعارض على المشروع مشيرا إلى أن شروط تخصيص الميزانية الإضافية غير كافية وأن المشروع لا يمثل حلا جذريا لفرص عمل الشباب. كما تدعى المعارضة أن تخصيص الميزانية الإضافية يستهدف جذب الأصوات فقط قبل الانتخابات المحلية في ظل عدم تطبيق الميزانيات الرئيسية لهذا العام على نحو حقيقي. بالإضافة إلى ذلك لا يبدي حزبا السلام والعدالة المعارضان اللذان يتطلع الحزب الحاكم إلى مساندتهما له موقفا وديا من المشروع.

