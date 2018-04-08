تعيين ست مناطق في البلاد كمناطق لأزمة التوظيف

قامت الحكومة الكورية أمس الخميس بتعيين ست مناطق في مقاطعتي شمال تشولا وجنوب كيونغ سانغ كمناطق تعاني من أزمة التوظيف نتيجة لإعادة هيكلة الشركات وإغلاق المصانع فيها.

وتخطط الحكومة لتقديم تريليون وون من الدعم المالي لهذه المناطق ، وتمديد مدة تقدم فيها الدعم المالي لشركات بناء السفن لتمتد لنهاية هذا العام بعد أن كان من المفترض أن تنتهي في نهاية شهر يونيو القادم.

ومن بين المناطق الستة التي تم تعيينها كمناطق لأزمة التوظيف، مدينة "كون سان" بمقاطعة شمال تشولا، ومدينة "كوه جيه"، ومدينة "تونغ يونغ"، وحي "جين هيه" في مدينة "تشانغ وون"، والحي الشرقي في مدينة "أول سان" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، بالإضافة إلى إقليم "كوسونغ" في مقاطعة كانغ وون".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بتعيين أكثر من منطقتين في آن واحد كمناطق لأزمة التوظيف.

كما تعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تخصيص مناطق لأزمة التوظيف بعد تعيين مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة كيونغ كي كمنطقة لأزمة التوظيف عام 2009 إثر إعادة هيكلة شركة "سانغ ريونغ" للسيارات، ومدينة "تونغ يونغ" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ عام 2013 نتيجة لإعادة هيكلة شركات بناء السفن الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب هذا التعيين، ستقوم الحكومة بتقديم دعم مالي للشركات العاملة في المناطق لتخصيصها في الحفاظ على عدد توظيفها ، وخلق وظائف جديدة.

