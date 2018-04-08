إصدار الحكم بالسجن 24 عاما على الرئيسة الكورية السابقة بارك كون هيه

أصدرت محكمة سيول المركزية الإقليمية اليوم الجمعة حكمها على الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه"، وذلك بعد مرور حوالى عام على توجيه الاتهام الرسمي لها في 18 تهمة، في السابع عشر من شهر أبريل من العام الماضي.

وفي الحكم الذي تم بثه التلفزيوني على الهواء مباشرة، اعترفت المحكمة بأن الرئيسة السابقة "بارك" مذنبة في 16 تهمة من بين 18 تهمة موجهة إليها، وحكمت عليها بالسجن بمدة 24 عاما، وتغريمها مبلغ 18 مليار وون.

وكان الادعاء قد طالب المحكمة بإصدار حكم بالسجن لمدة 30 عاما وغرامة تبلغ قيمتها 118.5 مليار وون.

وفيما يخص جمع الأموال من الشركات لإنشاء صندوقي "مير" و"كي سبورتز"، قالت المحكمة إن الرئسية السابقة "بارك" أساءت استخدام سلطتها بالتواطؤ مع صديقتها المقربة "تشيه سون شيل".

وفيما يتعلق بتهمة تلقى الرشوة التي تبلغ قيمتها 43.3 مليار وون من نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، اعترفت المحكمة بمبلغ 7.29 مليار وون منها كرشوة.

وقالت المحكمة إن المساهمات المالية التي قدمتها "سام سونغ" لمركز تدريب الأطفال الموهوبين للرياضات الشتوية بقيمة مليارا و628 مليون وون، ولصندوقي "مير" و"كي سبورتز" بقيمة 20 مليارا و400 مليون وون ليست رشوة.

ولكن المحكمة اعترفت بأن المساهمة المالية البالغ قيمتها 7 مليارات وون والتي قدمتها مجموعة "لوتيه" لبناء منشآت رياضية تابعة لصندوق "كي سبورتز" في مدينة هانام كرشوة ، نظرا لأن الرئيسة السابقة "بارك" قدمت مزايا بشأن مشروع السوق الحرة لمجموعة "لوتيه" مقابل هذه المساهمة المالية.

وقالت المحكمة إن الرئيسة السابقة تسببت في حدوث فوضى في شؤون الدولة نتيجة لإساءة استخدام سلطتها، مؤكدة أن المتهمة هي الجهة المسؤولة عن حدوث كل هذه الفوضى لأنها استخدمت السلطة التي منحها لها الدستور، بطريقة غير شرعية.

ولم تحضر الرئيسة السابقة "بارك" جلسة النطق بالحكم حيث قاطعت محاكماتها اعتراضا على قرار المحكمة بتمديد اعتقالها في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وقالت مجموعة المحامين المعينين من قبل الدولة للدفاع عن الرئيسة السابقة إنها ستقرر تقديم استئناف بعد أن تتأكد من رأيها بذلك الشأن.

