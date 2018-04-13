سام سونغ للأسهم تخطئ في توزيع أرباح مساهميها

بدأت السلطات المالية الكورية في إجراء فحوصات خاصة على نظام الكمبيوتر في شركة "سام سونغ" للأسهم، وسط زيادة تأثيرات الخطأ الذي ارتكبته الشركة في توزيع أرباح مساهميها، كما تنوي السلطات المالية توسيع الفحوصات لتشمل جميع الشركات الكورية للأسهم.

ويشار إلى أن موظفا في شركة "سام سونغ" للأسهم قد أخطأ في إدخال حجم الأرباح الموزعة على ألفين و18 موظفا في الشركة بـ"1000 سهم" بدلا من "1000 وون" في نظام الكمبيوتر، مما أدى إلى دفع مليارين و810 ملايين سهم لهم بدلا من مليارين و810 ملايين وون.

وطبقا لما ذكرته هيئة الرقابة المالية، حدث الخطأ في إدخال حجم الأرباح الموزعة يوم الخامس من شهر أبريل الجاري، وقد قام مسؤول في الشركة بالتوقيع على ذلك دون التأكد من التفاصيل الخاصة بحجم الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين.

ولم يتم اكتشاف الخطأ إلا في الساعة التاسعة و31 دقيقة من صباح اليوم التالي، ثم تم تعليق مداولات أسهم الشركة في الساعة العاشرة وثماني دقائق، أي بعد 37 دقيقة من اكتشاف الخطأ.

والشيء الأسوأ من ذلك هو أن 16 موظفا في شركة "سام سونغ" للأسهم قد قاموا ببيع حوالى 5 ملايين من أسهمهم التي تم إدخالها إلى حساباتهم بالخطأ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر أسهم الشركة بنسبة 12% بالمقارنة مع اليوم الأسبق.

وقد قامت الشركة بشراء الأسهم التي باعها أولئك الموظفون، وفرض عقوبات عليهم.

ومن خلال قضية "سام سونغ" للأسهم، تم الكشف عن وجود مشكلة في نظام توزيع الأرباح على مساهمي الشركات، وهم موظفوها، نظرا لأن ذلك التوزيع يتم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من هيئة إيداع الأوراق المالية، بينما توزيع الأرباح على المساهمين العاديين يجب أن يتم من خلال الحصول على موافقة منها.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن نظام الكمبيوتر في الشركة من اكتشاف الخطأ الذي تم من خلاله إدخال أكثر من 30 ضعف إجمالي عدد أسهم الشركة، الأمر الذي تسبب في إصدار أسهم غير موجودة بالفعل وتداولها في السوق.



