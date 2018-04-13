الادعاء يوجه اتهاما للرئيس الأسبق لي ميونغ باك بالفساد

كشفت النيابة العامة اليوم الاثنين عن نتائج تحقيقاتها مع الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، ووجهت له اتهامات بالفساد.

ومن بين الاتهامات الموجهة إليه: الحصول على رشوة تبلغ 700 مليون وون من وكالة المخابرات الوطنية، ورشوة من شركة "سام سونغ" للإلكترونيات تبلغ 5 ملايين و850 ألف دولار لتخصيصها في مصاريف التقاضي في الولايات المتحدة نيابة عن شركة "داس" لقطع غيار السيارات، ورشاوى أخرى حصل عليها من رئيس شركة "أوري" المالية "لي بال سونغ" وشركة "ديبو".

وبهذا بلغ إحمالي حجم الرشاوى التي حصل عليها الرئيس الأسبق "لي" 11.1 مليار وون.

كما وجهت النيابة العامة اتهاما له باختلاس 33.9 مليار وون من شركة "داس" خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2007.

وقالت النيابة العامة إن الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" هو المالك الحقيقي لشركة "داس"، مشيرة إلى أنه تدخل في الشؤون الإدارية للشركة منذ تأسيسها.

وأفادت نتائج التحقيقات بأن المبالغ المختلسة تم إنفاقها في أنشطة الرئيس الأسبق "لي" السياسية وعلى تكاليف معيشة أعضاء أسرته، وأشارت إلى أنه استخدم سلطاته بشكل غير شرعي حيث طالب مكتب الرئاسة والهيئات الحكومية الأخرى بتقديم دعم لشركة "داس" في تقاضيها في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، نفى الرئيس الأسبق "لي" جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه ليس لديه أي معلومات عن تلك التهم، وبالتالي من المتوقع أن تنشب معركة قضائية شرسة بينه وبين النيابة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، مازالت شركة "داس" تتمسك بموقفها الذي تدعى من خلاله أن "لي سانغ أون" الشقيق الأكبر للرئيس الأسبق "لي" وبعض المساهمين الآخرين، هم المُلّاك الحقيقيون للشركة.

وتخطط النيابة العامة للاستمرار في إجراء تحقيقات مع الرئيس الأسبق قبل انتهاء المحاكمة الابتدائية التي من المتوقع أن تبدأ في أواخر شهر أبريل الجاري.

