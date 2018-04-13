كوريا تستأنف على حكم منظمة التجارة بشأن منتجات فوكوشيما البحرية

قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس الاثنين إنها استأنفت على الحكم الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية بشأن حظر استيراد المنتجات البحرية من فوكوشيما اليابانية.

يذكر أن منظمة التجارة العالمية قد أصدرت يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي حكما يقضي بأن قيام كوريا الجنوبية بحظر استيراد المنتجات البحرية من محافظة فوكوشيما اليابانية ينتهك اتفاقيات المنظمة.

وكانت الحكومة الكورية قد فرضت حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والبحرية من فوكوشيما منذ عام 2011 بعدما انفجرت محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية.

وردا على ذلك، تقدمت الحكومة اليابانية بدعوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الحكومة الكورية في شهر مايو من عام 2015 مطالبة برفع ذلك الحظر.

وقضت منظمة التجارة العالمية بأن الحظر الأول الذي فرضته الحكومة الكورية في عام 2011 لم ينتهك اتفاقيات المنظمة، إلا أن الإبقاء على حظر استيراد المنتجات البحرية الذي فرضته كوريا على المنتجات البحرية انتهك اتفاقياتها.

الجدير بالذكر أن اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية تدعو إلى عدم حظر استيراد المنتجات الغذائية بحجة سلامتها دون وجود دليل علمي.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إنها قد قامت بتعزيز المنطق النظري حول سبب استئنافها على حكم المنظمة العالمية.

ومن المفترض أن تقوم منظمة التجارة العالمية بإصدار حكم خلال 90 يوما من تلقيها استئنافا، لكن يتوقع أن يتم تأخير موعد إصدار الحكم بشأن استئناف كوريا الجنوبية نظرا لجدول أعمال المنظمة المشغول.

وستقوم الحكومة الكورية بالإبقاء على حظر استيراد المنتجات البحرية من فوكوشيما اليابانية إلى أن يتم إصدار الحكم النهائي وتنتهى جميع الإجراءات المتعلقة بحل النزاعات القائمة بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن حظر استيراد المنتجات البحرية.

