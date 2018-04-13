ترامب يخطط للقاء الزعيم الكوري الشمالي في مايو أو بداية يونيو

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يخطط للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في مايو أو بداية يونيو القادم.

جاء ذلك في اجتماع وزاري عقد أمس الاثنين في البيت الأبيض، حيث أضاف أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أجريتا مباحثات تحضيرية لمحادثات القمة بين البلدين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها "ترامب" موعد القمة ويؤكد فيها إجراء اتصالات مع الجانب الكوري الشمالي.

وعبر "ترامب" عن أمله في أن يتمكن الجانبان من عقد صفقة حول إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي، مشيرا بذلك إلى أنه سيتم بحث نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في القمة المرتقبة.

وعبر "ترامب" عن اعتقاده بأنه سيكون هناك احترام متبادل بين الطرفين، معربا عن أمله في أن تكون هناك علاقة بينهما تختلف عما كانت عليه لسنوات طويلة. وأضاف أنه كان يجب أن يتم عقد مثل هذه القمة من قبل بواسطة الرؤساء السابقين، معتبرا أنه كان من الأسهل بكثير أن يتم ذلك قبل خمس أو عشر أو عشرين سنة.

وبتصريحات الرئيس الأمريكي "ترامب" هذه، تم القضاء على القلق من احتمال عدم إجراء محادثات القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". والشيء الذي يثير اهتمام الخبراء السياسيين هو الوقت الذي أدلي فيه الرئيس "ترامب" بهذه التصريحات، نظرا لأن تصريحاته جاءت في نفس اليوم الذي بدأ فيه مستشاره للأمن القومي "جون بولتون" السفير السابق لدى الأمم المتحدة، أعماله رسميا داخل البيت الأبيض.

وكان هؤلاء الخبراء يرون أن محادثات القمة الأمريكية الكورية الشمالية قد تتعرض لمناخ سياسي غريب، نتيجة لتعيين "بولتون" مستشارا للأمن القومي، و"مايك بومبيو" مدير وكالة المخابرات المركزية السابق وزيرا للشؤون الخارجية، حيث إنهما يعتبران صقرين جمهوريين بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية.

