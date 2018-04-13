الحكومة الكورية توقف تمويلها للمعهد الكوري الأمريكي

صرح المعهد الكوري الأمريكي التابع لكلية الدراسات العليا الدولية في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأنه سيغلق أبوابه الشهر القادم، موضحا أن هذه الخطوة لا مفر منها نتيجة لقرار الحكومة الكورية الجنوبية بوقف تقديم الدعم المالي للمعهد.

الجدير بالذكر أن المعهد الكوري الأمريكي تأسس كمركز بحثي حول الشؤون الكورية في عام 2006 بواسطة الصحفي الأمريكي الراحل "دون أوبر دورفر"، الذي كان خبيرا في شؤون شبه الجزيرة الكورية وشارك كجندي في الحرب الأهلية الكورية، ثم أصدر كتابا بعنوان "الكوريتان" تناول فيه العلاقات بين الكوريتين، وكان يعمل مراسلا متخصصا في الشؤون الدولية في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وحاليا يتولى رئاسة مجلس إدارة المعهد "روبورت غالوتشي" المبعوث الأمريكي السابق الخاص بالقضية النووية الكورية الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية.

ويدير المعهدُ الكوري الأمريكي موقعَ الإنترنت "38 نورث" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، والمشهور برصد وتحليل صور الأقمار الصناعية الخاصة بكوريا الشمالية.

وصرح مدير المعهد "كو جيه هويه" بأن كلية الدراسات العليا أخطرته بخطة إغلاق المعهد بدءا من يوم 11 من شهر مايو القادم.

ومن جانبه قال رئيس المعهد إن هذه الخطوة الاضطرارية جاءت نتيجة لتوقف الدعم من قبل الحكومة الكورية، بعد أن رفض المعهد "تدخلا غير صحيح تماما من قبل الحكومة الكورية". وادعى "غالوتشي" أنه تعرض لضغوط من جانب الحكومة الكورية من أجل تغيير مدير المعهد "كو جيه هويه" لأنه ينتمي للمعسكر المحافظ، وهو ما لا ينسجم مع سياسات الحكومة الليبرالية الحالية في سيول. وانتقد هذه الضغوط ووصفها بأنها "تدخل غير عادل ضد الحرية العلمية".

وقد ظل المعهد الكوري الأمريكي يتلقى دعما ماليا من قبل المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، وهو معهد قومي للبحوث في كوريا الجنوبية.

وقال المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية إنه قرر وقف تقديم الدعم للمعهد الكوري الأمريكي بناء على توصيات من البرلمان الكوري الذي أشار إلى وجود عدد من المشاكل في إدارته، بما في ذلك "نقص الشفافية في المحاسبة" و"سوء النتائج". ومن ناحية أخرى، أكدت رئاسة الجمهورية في سيول أيضا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لتوصيات البرلمان مشددة على بأنها لم تتدخل في هذا الشأن.

