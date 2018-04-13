استعدادات كوريا الشمالية لمباحثات القمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

طرح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" استراتيجيات خاصة لمباحثات القمة مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ورغم أن تفاصيل هذه الاستراتيجيات لم تنشر بعد، إلا أنه من الملفت للنظر أن تبدي كوريا الشمالية موقفا إيجابيا من الحوار بهذا الشكل.

وقد أوردت وسائل الأعلام الكورية الشمالية، بما فيها صحيفة "رودونغ" وتلفزيون "جوسون" المركزي، خبرا حول اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب العمل الكوري الشمالي بالأمس، وبثت قناة جوسون فيديو للاجتماع لمدة حوالي 3 دقائق و20 ثانية، بينما نشرت صحيفة رودونغ تقريرا حول الاجتماع مع صورة له.

وطبقا لتلك التقارير، حضر الاجتماع 11 شخصا بمن فيهم الزعيم الشمالي، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى "كيم يونغ نام"، ونواب اللجنة "تشيه ليونغ هيه" و"كيم بيونغ هيه" و" تيه جونغ سو".

وقال تقرير الصحيفة إن "كيم" قدّم تحليلا وتقييما لاتجاهات تطوير العلاقات بين الكوريتين وتوقعاته للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن "كيم" طرح خلال الاجتماع أيضا رؤيته لاتجاهات التعامل مع العلاقات الدولية في المستقبل والمسائل الاستراتيجية والتكتيكية. وأوضحت الصحيفة أن مباحثات القمة بين الكوريتين ستعقد في "بيت السلام" في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، يوم 27 من هذا الشهر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وسيلة إعلام حكومية كورية شمالية عن موعد ومكان تلك المباحثات. وبهذا يتضح أن كوريا الشمالية تستعرض حاليا أجندة القمة مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتضع استراتيجياتها الخاصة في هذا الشأن.

ويشار إلى أنه من النادر جدا أن تكشف كوريا الشمالية عن مثل تلك الاستعدادات وبهذه الصورة، وهو ما يدل على أنها تستهدف الدعاية لنفسها داخليا وخارجيا.

