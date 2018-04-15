تجميد سعر الفائدة في كوريا عند 1.5% مرة أخرى

قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة مرة أخرى، على خلفية الغموض الكبير الذي يساور الاقتصاد الكوري، داخليا وخارجيا.

وعقد البنك المركزي اجتماعا للجنته المالية اليوم حيث قرر الحفاظ على المستوى الحالي من سعر الفائدة البالغ 1.5%. وبهذا تكون اللجنة قد جمدت سعر الفائدة ثلاث مرات حتى الآن منذ أن قامت برفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في شهر نوفمبر من العام الماضي. وبهذا أيضا ستستمر ظاهرة الانقلاب في سعر الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي حدثت نتيجة لرفع الولايات المتحدة سعر الفائدة الشهر الماضي. وكان الكثير من الخبراء في سوق المال المحلية يتوقعون تجميد سعر الفائدة نتيجة لعدم كفاية المحركات لرفع سعر الفائدة.

ومن أهم الأسباب في عدم رفع سعر الفائدة: الانخفاض في نمو الأسعار مقارنة بالتوقعات، حيث تعتبر زيادة الأسعار أحد أهم المقاييس في تقرير سعر الفائدة. وقد بلغت نسبة الزيادة في أسعار المستهلك في كوريا خلال الربع الأول من هذا العام 1.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتسجل أقل مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2016، وهي أيضا أقل من نسبة 1.5% التي توقعها البنك المركزي في النصف الأول من هذا العام، وهذا كله يشير إلى حدوث تباطؤ في الانتعاش الاقتصادي المحلي.

وبالغضافة إلى ذلك، شهدت سوق العمالة في كوريا أسوأ حالاتها، حيث لم يتجاوز النمو في عدد الوظائف الجديدة 112 ألف شخص بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، ليبقى العدد في مستوى مائة ألف للشهر الثاني على التوالي. كما سجلت مستويات البطالة أسوأ أرقامها أيضا منذ 17 عاما.

وبالتالي فإن التوقعات المستقبلية للاقتصاد الكوري صارت قاتمة، خاصة مع احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يمكن أن يمثل ضربة قاصمة للاقتصاد الكوري. ومن ناحية أخرى، تتواصل الضغوط الأمريكية على كوريا بعدم التدخل في قيمة العملة المحلية، إضافة إلى التوقعات بزيادة الفرق في سعر الفائدة بين كوريا والولايات المتحدة في ظل التوجه الأمريكي بتنفيذ رفع تدريجي في سعر الفائدة خلال العام الجاري.

