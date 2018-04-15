بارك وان سون يعلن رسميا لترشحه لعمدة سيول

أعلن عمدة سيول الحالي "بارك وان سون" اليوم رسميا عن ترشحه للانتخابات المحلية التي ستجري يوم 13 من شهر يونيو القادم، وبهذا سيخوض بارك معركة الانتخابات لتولي المنصب للولاية الثالثة على التوالي. وعقد بارك لقاءً صحفيا للإعلان عن ترشحه في مقر الحزب الديمقراطي الحاكم، حيث أعلن رؤية بعنوان "ثورة سيول لـ10 سنوات"، باعتبارها النقطة الجوهرية في ترشحه، وهو يشير بذلك إلى المطالبة بدعمه لإكمال رؤية سيول التي تضع الإنسان أولا من خلال إدارة شؤون المدينة لمدة 4 سنوات إضافية، إلى جانب السنوات الست الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن بارك كان قد ترشح بشكل مستقل في الانتخابات التكميلية التي أجريت بعد استقالة العمدة السابق "أوه سيه هون" في عام 2011. وبعد إكماله فترة الولاية المتبقية، رشح بارك نفسه كعضو في الحزب الديمقراطي، في الانتخابات المحلية لعام 2014، حيث نجح في الفوز بالولاية الثانية لعمودية سيول. وسوف يخوض معركة الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لعمدة سيول اثنان آخران بالإضافة إلى بارك، وهما النائبة البرلمانية "بارك يونغ سون" والنائب البرلماني "أوه سانغ هو". ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية في الفترة من الثامن عشر وحتى العشرين من هذا الشهر.

ويخطط بارك للتأكيد على رؤيته دون الرد مباشرة على هجمات منافسيْه، اللذيْن ينتظر أن يركزا على إبراز الرأي العام السلبي حول تولي بارك لفترة ولاية ثالثة، والانتقادات الموجهة إليه في إدارته، وأيضا إبراز القلق من احتمال الخسارة في الانتخابات في حالة ترشيحه عن الحزب الحاكم.

ومن ناحية أخرى، أعلن "آن تشول سو"، الذي كان قد تنازل عن ترشحه لمنصب عمدة سيول إلى "بارك وان سون" في الماضي، عن ترشحه للمنصب نيابة عن حزب الإصلاح المستقبلي المعارض، بينما اختار حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي المرشح "كيم مون سو"، الذي كان قد تولى رئاسة مقاطعة "كيونغ كي".

يذكر أن انتخاب عمدة سيول يمثل معيارا لتقرير الفوز أو الخسارة في الانتخابات المحلية بالنسبة للمعسكريْن الحاكم والمعارض، كما أن هذا المنصب قد يصبح قاعدة انطلاق سياسي للفائز من أجل تحقيق أحلام أكبر على الساحة السياسية. ومن أهم الأمثلة على ذلك الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" التي تولى السلطة اعتمادا على تجربته في منصب عمدة سيول.

