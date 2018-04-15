الرئيس الروسي بوتين يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الكوري في يونيو

عبر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عن تطلعاته للمباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" الذي من المخطط أن يقوم بزيارة لروسيا في شهر يونيو القادم.

وقال "بوتين" إنه يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الكوري "مون" ليناقش معه القضايا المعلقة بين البلدين والقضايا الدولية الأخري.

وجاء هذا التصريح في كلمة ألقاها "بوتين" خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سبعة عشر سفيرا جديدا لدى موسكو، بمن فيهم السفير الكوري "أو يون كن"، حيث أضاف أن روسيا وكوريا الجنوبية تحافظان على علاقات ودية وأن هناك اتجاها إيجابيا للعلاقات بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية.

وعبر"بوتين" عن رضائه عن زيادة حجم التبادل التجاري بين سيول وموسكو بنسبة 27% في العام الماضي ليتجاوز 19 مليار دولار.

وقال إنه سيبحث مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الدولية الأخرى، ومنها الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.

وقد تمت إعادة انتخاب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لولاية رابعة بعد حصوله على 76.67% من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت في شهر مارس الماضي.

وبعد تحقيقه انتصارا فائقا في انتخابات الرئاسة الأخيرة، بدأ "بوتين" يرفع شعار "روسيا القوية"، مشكلا نظام تنافسيا مع الولايات المتحدة.

وفي الواقع، تواجه روسيا الولايات المتحدة في حرب نيابة عن سوريا، ومن خلالها تقوم بتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط عن طريق تقوية التعاون مع كل من إيران وتركيا.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت روسيا ترفع صوتها بشأن مختلف القضايا الدولية العالقة.

ومن المتوقع أن تؤثر إعادة انتخاب "بوتين" تأثيرا كبيرا على الوضع في شبه الجزيرة الكورية ، نظرا لاحتمال تدخله أيضا في قضايا المنطقة.

وفي الحقيقة، تحتاج كوريا الجنوبية إلى التعاون من جانب روسيا من أجل تحقيق هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحراز السلام فيها.

