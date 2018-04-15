مستشارا الأمن القومي الكوري والأمريكي يجريان أول لقاء بينهما

عقد مستشار الأمن القومي الكوري "تشونغ أوي يونغ" أول اجتماع مع نظيره الأمريكي المعين حديثا "جون بولتون" ، منذ أن تولى الأخير مهام منصبه.

وقال "تشونغ" إن اجتماعه مع "بولتون" كان بنّاء ومفيدا.

وقام مستشار الأمن القومي الكوري "تشونغ" بزيارة لنظيره "بولتون" أمس الخميس في البيت الأبيض، حيث استغرق اللقاء بينهما حوالى ساعة.

وقد جاء عقد هذا اللقاء من أجل إنشاء خط ساخن بين المستشاريْن الأمنيين الكوري والأمريكي.

الجدير بالذكر أن مستشار الأمن القومي الياباني "شيوتارو ياتشي" يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة، إلا أنه لم يتم إجراء لقاء بين المسؤولين الأمنيين للدول الثلاث.

وقال المستشار الأمني الكوري "تشونغ" إنه بحث مع نظيره الأمريكي سبل إنجاح محادثات القمة المرتقبة بين الكوريتين التي ستعقد يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري، ومحادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي من المتوقع عقدها في شهر مايو أو أوائل شهر يونيو القادم.

وأضاف "تشونغ" أنه تبادل الآراء مع "بولتون" حول سبل تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية ومكان عقد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، إلا أنه رفض إيضاح تفاصيل ما جرى بحثه في اللقاء مع "بولتون".

وقد بدأ مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" الذي يعتبر من أشد الصقور الجمهوريين بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية، أعماله رسميا يوم الاثنين الماضي، وكان تعيينه مستشارا للأمن القومي قد أثار اهتمام الكثيرين حول تأثيراته على محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وهكذا يمكن أن نتصور أن الرئيس "ترامب" سيجلس في المحادثات مع الزعيم "كيم" بموقف متشدد، لأن "ترامب" قام بتعيين الصقريْن الجمهوريين "جون بولتون" و"مايك بومبيو" لتولي منصبيْ المستشار الأمني ووزير الخارجية، في الوقت الذي يتم فيه التحضير للقمة المرتقبة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

